Khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên mậu

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng cao trên 13%, thu ngân sách nhà nước hơn 100 nghìn tỷ đồng, qua đó tạo đà cho thành phố trẻ. Đây là nhiệm vụ lớn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, cùng những cách làm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương trong phát triển kinh tế. Trong đó, thúc đẩy kinh tế biên mậu và hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ được Quảng Ninh chú trọng nhằm phát huy lợi thế và tăng thu ngân sách.

Là địa phương có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, Quảng Ninh có nhiều lợi thế trong kết nối thương mại giữa Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN. Để phát huy những lợi thế, Quảng Ninh đã chủ động đầu tư, xây dựng hệ thống cửa khẩu, cảng biển, giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại, cùng với đó triển khai nhiều giải pháp, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, đưa kinh tế biên mậu phát triển bứt phá, bền vững.

Một trong những nhiệm vụ đang được Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tích cực triển khai là xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng. Để hoạt động biên mậu được thuận lợi hơn, nhiều công nghệ, thiết bị hiện đại được đưa vào ứng dụng như nhận diện sinh trắc học, cổng kiểm soát tự động, xe tự hành không người lái IGV, hướng tới vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới 24/7… Việc triển khai cửa khẩu thông minh được kỳ vọng sẽ nâng năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái lên khoảng 3 lần so với hiện nay vào năm 2030.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái). Ảnh: Mạnh Trường

Cùng với việc triển khai cửa khẩu thông minh, Quảng Ninh cũng mở rộng thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Từ ngày 7/3/2026, tại khu vực cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã triển khai thông quan hàng hóa thường xuyên cả thứ bảy, chủ nhật, qua đó hạn chế tình trạng hàng hóa xuất nhập khẩu phải chờ làm thủ tục, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và rút ngắn thời gian quay vòng phương tiện. Sau khi thực hiện thông quan các ngày nghỉ cuối tuần, lượng phương tiện và tờ khai tăng khoảng 30%, kim ngạch tăng hơn 15%, số thu thuế tăng gần gấp đôi so với trước.

Để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn, Quảng Ninh cũng xây dựng, ban hành những chính sách đặc thù. Tiêu biểu từ ngày 28/4/2026, Quảng Ninh triển khai Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, sửa đổi quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Theo đó, phương tiện vận chuyển một số nhóm hàng nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng được hưởng mức phí 0 đồng/lượt. Các nhóm hàng này gồm điện thoại, linh kiện điện thoại; linh kiện, vật tư lắp ráp ô tô, xe máy; ô tô tải tự đổ, đầu kéo, sơ mi rơ-moóc và một số thiết bị chuyên dùng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, trên 30.000 lượt phương tiện được hưởng chính sách, tạo điều kiện thu hút thêm nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thông quan hàng hóa qua địa bàn.

Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu dự kiến ngày một gia tăng, Quảng Ninh hiện đang tập trung thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm logistics hiện đại; đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, kết nối với tuyến đường sắt Đông Hưng (Quảng Tây); đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng tổng hợp Vạn Ninh; nghiên cứu hình thành Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc… Những chủ trương chiến lược cùng các dự án được hoạch định trong thời gian tới dự kiến sẽ phát huy mạnh mẽ những lợi thế về kinh tế biên mậu, xuất nhập khẩu, logistics, hướng tới gia tăng mạnh mẽ hoạt động giao thương giữa Quảng Ninh với Trung Quốc và ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Ninh đạt trên 21 tỷ USD, số thu xuất nhập khẩu đạt hơn 16.542 tỷ đồng. Năm 2026 này, Quảng Ninh đặt mục tiêu số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc hiện đại hóa cửa khẩu, mở rộng không gian giao thương, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp sẽ là lực đẩy để thành phố trẻ Quảng Ninh từng bước biến lợi thế biên mậu thành những thành quả tăng trưởng kinh tế.