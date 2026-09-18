Khẩn trương xác minh hoạt động hướng dẫn khách tại Bảo tàng Quảng Ninh

UBND thành phố Quảng Ninh vừa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về hoạt động đón, tập hợp, thuyết minh và tổ chức lịch trình tham quan của khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh cùng một số cơ sở kinh doanh.

Theo Văn bản số 8591/VP.UBND-VHXH ngày 17/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố, thông tin phản ánh đề cập việc người Trung Quốc trực tiếp tập hợp đoàn, thuyết minh cho khách về một số sản phẩm. Sau khi tham quan Bảo tàng, khách được đưa đến các cửa hàng khép kín, chuyên phục vụ khách Trung Quốc để nghe giới thiệu, mua sản phẩm có giá trị lớn.

Một số sản phẩm còn được quảng bá là “báu vật Việt Nam”, có nguồn gốc Việt Nam và kèm theo giấy tờ được giới thiệu là chứng nhận của cơ quan chức năng. Nội dung này có thể liên quan đến tư cách hành nghề của người thuyết minh, hướng dẫn; hoạt động tổ chức khách du lịch; nguồn gốc, tính hợp pháp của sản phẩm; việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của Bảo tàng Quảng Ninh và cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh.

Để chủ động kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch và uy tín của Bảo tàng Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh yêu cầu làm rõ hoạt động đón, tập hợp đoàn, hướng dẫn, thuyết minh tại Bảo tàng; tư cách, chức danh, điều kiện hành nghề của người trực tiếp thực hiện và trách nhiệm của đơn vị quản lý. Cơ quan chức năng đồng thời xác minh lịch trình đoàn khách; các tổ chức, cá nhân liên quan; mối quan hệ giữa đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên, người tổ chức đoàn với cơ sở kinh doanh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, trong đó tập trung làm rõ việc tổ chức đón, tập hợp đoàn, hướng dẫn, thuyết minh cho khách; tư cách, chức danh, điều kiện hành nghề của người trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh; trách nhiệm của đơn vị quản lý Bảo tàng trong quản lý các hoạt động này. Làm rõ hoạt động tổ chức tour và đưa khách đến cơ sở kinh doanh. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ pháp lý của sản phẩm được phản ánh; tính xác thực của giấy tờ chứng nhận; làm rõ việc có hay không sử dụng tên, hình ảnh, uy tín, không gian hoặc danh nghĩa của cơ quan nhà nước để tạo niềm tin, thúc đẩy mua bán.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở đề xuất biện pháp xử lý, chấn chỉnh theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra, xác minh phải được báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/9/2026.