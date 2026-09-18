Siết chặt quản lý, chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 5863 ngày 18/9/2026, yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP Quảng Ninh tăng cường quản lý, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh.

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Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua công tác quản lý và thông tin phản ánh từ các cơ quan truyền thông, hoạt động đón, phục vụ khách du lịch vẫn còn một số tồn tại, nhất là trong hướng dẫn, thuyết minh tại các điểm tham quan, tổ chức chương trình du lịch và cung cấp dịch vụ. Theo đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quản lý khách đúng chương trình, hợp đồng; cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực; sử dụng hướng dẫn viên đủ điều kiện, đúng phạm vi hành nghề, không để người nước ngoài không đủ điều kiện trực tiếp tập hợp, dẫn đoàn, hướng dẫn, thuyết minh. Đồng thời, rà soát các cơ sở dịch vụ, mua sắm đưa khách đến, bảo đảm chất lượng, giá dịch vụ công khai, minh bạch, không nài ép khách mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Các khu, điểm du lịch phải tăng cường giám sát hoạt động hướng dẫn, thuyết minh, bảo đảm thông tin chính xác, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên; kịp thời chấn chỉnh thông tin sai lệch. Các cơ sở kinh doanh, mua sắm phục vụ khách du lịch phải bảo đảm nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, niêm yết và bán đúng giá, cung cấp hóa đơn, chứng từ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; không quảng cáo sai sự thật hoặc lợi dụng danh nghĩa khu, điểm du lịch, cơ quan nhà nước để thúc đẩy mua bán.

Đoàn liên ngành phối hợp với phường Bãi Cháy kiểm tra hàng hóa tại các quầy dịch vụ trong khu vực Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Công Thương phối hợp quản lý nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa và các nội dung liên quan tại các cơ sở thường xuyên phục vụ khách du lịch. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ gìn hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, văn minh, chuyên nghiệp.