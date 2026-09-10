Hấp dẫn các hoạt động du lịch cuối năm

Trong quý IV/2026, hàng loạt sản phẩm, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch được chuẩn bị, hướng tới duy trì điểm đến hấp dẫn của Quảng Ninh trong những tháng cuối năm, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.

Du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương trên thuyền ba vách trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long.

Sức nóng từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua tiếp tục tạo đà cho du lịch Quảng Ninh trong những tháng cuối năm. Trong 5 ngày nghỉ lễ (29/8-2/9), Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú đạt khoảng 227.500 lượt, tăng 70%, tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84%. Tính chung 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6%; trong đó khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 10%. Tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Bước vào mùa du lịch thu-đông, Quảng Ninh có chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc. Nổi bật là lễ hội “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa, tâm linh, nghệ thuật đặc sắc giữa miền di sản thế giới. Hàng loạt các chương trình sẽ được tổ chức như: Tết Trung thu 2026; Giải cờ tướng "Kỳ vương Yên Tử" năm 2026; Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản"; Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2026 - "Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa”...

Theo ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, lễ hội “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” có nhiều điểm đặc biệt hơn so với những năm trước, phát huy rõ nét giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng được tổ chức hằng ngày theo khung giờ cố định, thuận tiện cho việc tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.

Nhiều phật tử, du khách, đặc biệt là những người trẻ đứng trên đỉnh thiêng Yên Tử trong ngày Quốc khánh 2/9, hướng về Quốc kỳ và cất cao lời hát Quốc ca sau hành trình "Rạng rỡ Việt Nam".

Trong đó, du khách đến Yên Tử được trải nghiệm tour: “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”; “Hạnh phúc con trở về”; “Khám phá bí ẩn cung điện cổ”; “Về lại gấm vóc xưa”... giúp du khách không chỉ được thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên mát lành mà còn được tìm hiểu văn hóa, cảm nhận trọn vẹn hơn nhịp sống và bản sắc của vùng di sản.

Cùng với các hoạt động tại Yên Tử, ngành Du lịch cũng triển khai hành trình kết nối di sản với tên gọi “Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử”. Chương trình kết nối các sản phẩm, điểm đến gắn với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh cùng các làng nghề truyền thống.

Thông qua một hành trình liên kết, du khách có thể tiếp cận nhiều giá trị đặc sắc của Quảng Ninh và vùng di sản, đồng thời nhận các voucher trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP và ưu đãi tại các điểm đến. Đây được kỳ vọng là cách thức mới để chuyển từ việc tham quan từng điểm riêng lẻ sang trải nghiệm theo tuyến, theo chủ đề, qua đó khuyến khích du khách khám phá nhiều không gian hơn.

Song song với đó, chương trình “Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” sẽ kết nối các sản phẩm du lịch với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các màn trình diễn ánh sáng. Việc gắn sản phẩm với sự kiện được kỳ vọng tạo thêm lý do để du khách đến Quảng Ninh, đồng thời kích thích nhu cầu lưu trú, vui chơi, mua sắm và kéo dài thời gian trải nghiệm.

Quý IV/2026, cũng xác định là thời điểm sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực. Trong đó có chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực Quảng Ninh - Việt Nam - Quảng Tây, Trung Quốc với hoạt động giao lưu nghệ thuật Quảng Ninh - Quảng Tây 2026; gian hàng du lịch kết hợp thương mại và không gian ẩm thực.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 cũng là sự kiện được mong đợi, tạo không gian quảng bá, giới thiệu và tôn vinh những sản phẩm ẩm thực đặc sắc của các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch và địa phương trong thành phố tới người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Dịp cuối năm cũng là thời điểm diễn ra hàng loạt các giải thể thao uy tín tại Quảng Ninh, như: Giải chạy Halong Bay Heritage Marathon; Giải chạy Global Gate Halong ESG ++ Marathon 2026… và các chương trình nghệ thuật, lễ hội được mong đợi như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt Countdown chào năm mới 2027; chương trình Bình Liêu Then Festival; Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh 2026…

Du khách trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ tại làng Nương, Yên Tử.

Cùng với phát triển các sự kiện quy mô lớn, Quảng Ninh tiếp tục phát huy thế mạnh ở từng địa bàn thông qua chương trình “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng”, ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và xây dựng chương trình du lịch xanh năm 2026. Việc mở rộng không gian và đa dạng hóa sản phẩm được xem là hướng đi quan trọng để du lịch Quảng Ninh giảm tính mùa vụ, đưa du khách từ những trung tâm du lịch lớn đến nhiều địa phương, cộng đồng và điểm đến mới; đồng thời gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với phát triển sản phẩm, hoạt động xúc tiến, quảng bá thị trường trong nước và quốc tế cũng được tăng cường. Quảng Ninh dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam năm 2026, Diễn đàn du lịch xanh quốc gia; đồng thời tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, tổ chức roadshow tại những thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Các hoạt động Famtrip, Presstrip trong nước và quốc tế cũng được triển khai nhằm đưa các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ quan truyền thông, báo chí, KOLs khảo sát, trải nghiệm sản phẩm, kết nối với các địa phương và doanh nghiệp du lịch. Qua đó, những sản phẩm mới có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, hình thành các chương trình tour phù hợp với từng thị trường khách.

Với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp”, ngành Du lịch Quảng Ninh không chỉ hướng đến mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, doanh thu vượt 70.000 tỷ đồng trong năm 2026 mà quan trọng hơn là nâng chất lượng tăng trưởng, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng tầm chất lượng điểm đến, qua đó tạo nền tảng cho một ngành du lịch phát triển bền vững, có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.