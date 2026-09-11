Tăng tốc du lịch những tháng cuối năm

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026. Để làm được điều đó, trong 4 tháng cuối năm, thành phố tăng tốc làm mới sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng chất lượng dịch vụ và tạo thêm sức hút bằng chuỗi sự kiện, lễ hội, phấn đấu thu hút thêm khoảng 5,9 triệu lượt khách và tạo trên 19.000 tỷ đồng doanh thu.

Sau 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 10%; tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23%. Kết quả này tạo nền tảng để du lịch Quảng Ninh bước vào chặng tăng tốc, trong đó mùa Thu - Đông được kỳ vọng tạo thêm dòng khách và doanh thu, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm.

Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử mang đến trải nghiệm vừa truyền thống, vừa hiện đại, đáp ứng yêu cầu khắt khe của mọi dòng khách. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Theo Kế hoạch số 380/KH-UBND về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, thành phố tập trung duy trì đà tăng trưởng, tăng sức hút điểm đến và khai thác hiệu quả thị trường khách trong những tháng cuối năm. Trọng tâm là xây dựng các gói sản phẩm đa dạng về loại hình, mức giá, phù hợp với khách nội địa, khách quốc tế, khách MICE, khách gia đình và nhóm bạn; kết hợp lưu trú, tham quan, trải nghiệm, ẩm thực, vận chuyển, đồng thời ưu đãi cho khách lưu trú dài ngày và khách đi theo nhóm.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục làm mới sản phẩm trên nền tảng những giá trị đặc trưng của Quảng Ninh. Điển hình là các chương trình “Hộ chiếu Di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử” kết nối vịnh Hạ Long, Yên Tử, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống, kết hợp trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP. Qua đó, tạo thêm những hành trình khám phá di sản và văn hóa địa phương. Hay như chương trình “Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” tiếp tục tạo sức hút bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ánh sáng, thể thao, ẩm thực và vui chơi giải trí. Thành phố hướng tới hình thành những điểm hẹn theo mùa, tăng lựa chọn cho du khách và tạo thêm động lực để khách lưu trú lâu hơn.

Hàng loạt chương trình hấp dẫn cũng được triển khai trong những tháng cuối năm như Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Halong Bay Heritage Marathon, Global Gate Halong ESG ++ Marathon, Lễ hội mùa Thu Yên Tử và Bình Liêu Then Festival. Triển lãm Đặc sản Vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026 sẽ giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP và những giá trị đặc trưng của các vùng miền, góp phần bổ sung trải nghiệm cho du khách.

Tại các địa phương, chương trình “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng” tiếp tục được triển khai, ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch xanh. Việc phát triển sản phẩm từ cơ sở sẽ mở rộng không gian du lịch, đưa những nét đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, đời sống và sản vật của từng địa bàn trở thành những trải nghiệm mới cho du khách.

Quý IV, thành phố tăng cường kết nối với thị trường Quảng Tây, Trung Quốc thông qua chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật Quảng Ninh - Quảng Tây, các gian hàng du lịch kết hợp thương mại và không gian ẩm thực. Hoạt động này vừa quảng bá sản phẩm, hình ảnh điểm đến, vừa mở rộng hợp tác và thu hút khách quốc tế, nhất là từ thị trường có lợi thế về vị trí địa lý và kết nối giao thông.

Để đưa những sản phẩm mới đến gần du khách, thành phố chủ động mở rộng quảng bá tới các thị trường tiềm năng, từ khâu tìm kiếm thông tin trước chuyến đi đến các cửa ngõ đón khách, cơ sở lưu trú, điểm du lịch và không gian công cộng. Đồng thời, tổ chức các chiến dịch trên Facebook, TikTok, Instagram, YouTube kết hợp với báo chí, nền tảng số, truyền thông trực quan và KOLs, KOCs, qua đó tăng độ phủ hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch Quảng Ninh.

Song song với kích cầu trước mắt, thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô; tiếp thu, hoàn thiện Đề án “Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là hướng đi nhằm khai thác sâu hơn lợi thế di sản, biển đảo, văn hóa và kinh tế đêm, tạo thêm sản phẩm có sức hút và khả năng khai thác quanh năm.

Với khoảng 5,9 triệu lượt khách và trên 19.000 tỷ đồng doanh thu cần đạt trong 4 tháng cuối năm, Quảng Ninh đang dồn lực cho mùa Thu - Đông bằng việc làm mới sản phẩm, tăng sức hút từ lễ hội, sự kiện, ẩm thực, thể thao, mở rộng thị trường và nâng chất lượng dịch vụ. Những giải pháp đồng bộ này đang tạo thêm động lực để du lịch Quảng Ninh tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026.