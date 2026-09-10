Khảo sát, định hình chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù vùng biên Hoành Mô

Trong hai ngày 9 và 10/9/2026, đoàn công tác gồm đại diện các sở, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành đã khảo sát thực địa các tài nguyên, điểm đến tại xã Hoành Mô. Hoạt động nhằm đánh giá hiện trạng, kết nối chuỗi trải nghiệm và hoàn thiện các sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm bản sắc vùng cao biên giới thành phố Quảng Ninh.

Chuyến công tác được thực hiện nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 214/KH-UBND của UBND thành phố và Kế hoạch số 315/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù năm 2026. Trọng tâm của hoạt động là khảo sát thực tế, đánh giá tính khả thi, chất lượng hạ tầng; hướng dẫn địa phương xây dựng câu chuyện sản phẩm và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành để đưa sản phẩm vào khai thác.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hoành Mô, các thành viên trong đoàn cùng đại diện các đơn vị lữ hành đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến, bổ sung bãi đỗ xe phù hợp, tập huấn kỹ năng làm du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng câu chuyện văn hóa gắn với từng sản phẩm, đặc sản địa phương.

Đoàn khảo sát và lãnh đạo UBND xã Hoành Mô trao đổi về giải pháp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, kết nối tour, tuyến cho địa phương.

Đồng chí Vũ Duy Văn, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, trao đổi với đoàn khảo sát về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

Trong hai ngày khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm, đánh giá một số sản phẩm du lịch tiêu biểu tại Hoành Mô, như nông nghiệp sinh thái, chăm sóc sức khỏe bản địa, du lịch cộng đồng, văn hóa - tâm linh và sinh thái. Đoàn khảo sát các điểm như vườn hoa Cao Sơn, khu trồng bí ngô khổng lồ, các cơ sở tắm thuốc bắc và điểm tắm dưỡng sinh Khe Tiền; quần thể di tích - danh thắng Cao Ba Lanh với Đài tưởng niệm 109 anh hùng liệt sĩ, cột cờ quốc gia và khu vực tổ chức chương trình Đêm trăng Cao Ly.

Tại khu vực tổ chức chương trình Đêm trăng Cao Ly rộng 1,3ha, ở độ cao 1.118m, đoàn khảo sát đánh giá đây là địa điểm có tiềm năng phát triển các hoạt động trải nghiệm như cắm trại, ngắm sao, săn mây.

Đoàn công tác tiến hành khảo sát thực địa, đánh giá tiềm năng hình thành các tour, tuyến du lịch trải nghiệm tại xã Hoành Mô.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên sinh thái và các di tích văn hóa - lịch sử, đoàn khảo sát đã trực tiếp trải nghiệm cung đường "Sống lưng khủng long" - cung đường giàu tiềm năng bậc nhất để phát triển du lịch thể thao mạo hiểm gắn với cảnh quan biên giới. Tuyến đường này hoàn toàn đủ điều kiện xây dựng thành giải đua leo núi thường niên, kết hợp cung đường đèo hiểm trở trên 1.000m dành cho xe đạp địa hình và giải marathon chạy dọc đường tuần tra biên giới ở độ cao trung bình 600 m.

Địa hình hiểm trở và hùng vĩ của "Sống lưng khủng long" mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm.

Chuyến khảo sát không chỉ giúp Hoành Mô định vị rõ nét diện mạo của các sản phẩm du lịch thế mạnh, mà còn đặt nền móng cho việc liên kết tour, tuyến liên vùng. Việc đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao biên giới hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho kinh tế - xã hội địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc.