Khảo sát, xúc tiến các sản phẩm du lịch mới tại Vân Đồn

Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức đoàn công tác gồm đại diện các sở, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành khảo sát, xúc tiến một số sản phẩm du lịch mới, tiềm năng tại đặc khu Vân Đồn.

Đoàn công tác đến khảo sát Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu

Đoàn công tác đã đến khảo sát Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu. Điểm nhấn của Làng văn hóa là Nhà truyền thống 5 gian, 2 tầng, diện tích 300m², được đầu tư khang trang, hiện đại với không gian trưng bày các hiện vật, công cụ gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Sán Dìu và khu vực hội trường được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, hội họp và tổ chức các chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ du khách.

Với những giá trị văn hóa đặc trưng cùng không gian được đầu tư bài bản, Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu đang từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng có sức hút. Thời gian qua, điểm đến đã đón nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm đời sống của người dân tộc Sán Dìu.

Mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản là một hướng phát triển đang được đặc khu Vân Đồn nghiên cứu.

Bên cạnh sản phẩm du lịch văn hóa, Đoàn công tác khảo sát mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản - một hướng phát triển đang được đặc khu Vân Đồn nghiên cứu. Tại đây, đoàn tìm hiểu các dịch vụ, đánh giá chất lượng sản phẩm, cơ sở vật chất và hoạt động trải nghiệm, đồng thời nắm bắt tình hình triển khai thực tế để có những trao đổi, góp ý và hỗ trợ phù hợp trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Đoàn khảo sát dịch vụ, chất lượng tại Khu vui chơi Biboy World Vân Đồn

Tại Khu vui chơi Biboy World Vân Đồn, Đoàn khảo sát đánh giá cao quy mô và chất lượng của khu vui chơi trong nhà, nhất là khả năng phục vụ các đoàn khách nội địa và khách du lịch MICE. Đại diện đơn vị cũng giới thiệu các hạng mục vui chơi, giải trí phù hợp với từng mùa, những dịch vụ đi kèm và phương án đầu tư, mở rộng trong thời gian tới.

Chương trình khảo sát được triển khai theo kế hoạch “Mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù”, nhằm đánh giá thực tế các sản phẩm du lịch mới do địa phương đăng ký năm 2026. Từ ngày 18/8-11/9, đoàn đã khảo sát các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm, sản phẩm OCOP và những điểm đến, sản phẩm du lịch có khả năng kết nối tại Uông Bí, Bình Liêu, Hoành Mô, Vân Đồn, Cẩm Phả… ; trao đổi, góp ý về đối tượng khách, nội dung trải nghiệm, thời lượng, quy mô phục vụ, giá dịch vụ và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Qua khảo sát, Đoàn công tác tập trung xem xét mức độ hoàn thiện, điều kiện tiếp cận, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, hoạt động trải nghiệm, khả năng tổ chức phục vụ và điều kiện đưa sản phẩm vào khai thác.