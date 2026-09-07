8 tháng, du lịch Quảng Ninh thu trên 51.000 tỷ đồng

8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 10%; tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trong không gian phát triển mới.

Riêng 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8-2/9), Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt, tăng 70%; tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Du khách trải nghiệm dịch vụ thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long.

Sức hút của Quảng Ninh trong dịp lễ đến từ chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao quy mô lớn được tổ chức nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra tối 28/8, thu hút hơn 100.000 người dân và du khách tham dự. Cùng với đó, Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, khu vực đường Trần Quốc Nghiễn; chương trình trình diễn ánh sáng trên Di sản vịnh Hạ Long với sự tham gia của 72 tàu du lịch đã tạo thêm những sản phẩm, trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú hoạt động du lịch dịp lễ.

Các hoạt động thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, tạo thêm sức hút cho điểm đến, trong đó có Giải vô địch Vovinam miền Bắc năm 2026, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, các hoạt động dân vũ thể thao, Zumba, võ nhạc, dân vũ dưỡng sinh, đồng diễn, Giải Võ thuật cổ truyền cùng 115 giải thể thao cấp xã.

Không gian lễ hội tràn đầy màu sắc tại Phố đi bộ VUI Fest.

Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Quảng Ninh triển khai các bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch với Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc); đồng thời đón tàu biển Adora Magic City của Trung Quốc lần đầu đến Quảng Ninh, đưa hơn 5.000 khách quốc tế đến địa phương.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch kích cầu du lịch Thu - Đông; hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô; tiếp thu, hoàn thiện Đề án “Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Việc liên tục làm mới sản phẩm, tăng cường xúc tiến, quảng bá và mở rộng hợp tác quốc tế đang tạo thêm động lực để du lịch Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng, hướng tới mục tiêu đón trên 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 65.000 tỷ đồng trong năm 2026.