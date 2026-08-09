Khi âm nhạc mở thêm không gian du lịch

Trên cung đường bao biển thơ mộng về đêm bên bờ vịnh di sản, du khách có thể ngắm được những màn pháo hoa mãn nhãn, được hòa mình vào không gian âm nhạc đường phố sôi động, thậm chí được cầm micro hát những bài hát yêu thích trong chương trình "Thanh âm Hồng Gai".

Tối thứ Bảy, cung đường bao biển ở khu vực Bến Đoan (phường Hồng Gai) dần đông người khi tiếng nhạc vang lên. Người đi bộ dừng chân, trẻ nhỏ nhún nhảy, khán giả quây quanh khu biểu diễn. Không có ranh giới sân khấu, một ca khúc quen thuộc về phố biển có thể khiến bất kỳ ai cầm micro hát cùng ban nhạc giữa khung cảnh biển đêm.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức chương trình "Thanh âm Hồng Gai", chị Nguyễn Vũ Thùy Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai, cho biết: Chương trình hướng tới tạo sân chơi văn hóa dịp cuối tuần, kết nối các câu lạc bộ, ban nhạc, giới trẻ, người yêu nhạc và du khách. Thay vì giới hạn trong sân khấu, âm nhạc được đưa ra đường phố để mọi người dễ dàng thưởng thức, giao lưu.

"Thanh âm Hồng Gai" tạo ấn tượng ban đầu, thu hút đông đảo nhân dân, du khách xem tại cung đường bao biển khu vực Bến Đoan.

Gây ấn tượng từ Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh chào hè 2026 từ cuối tháng 4, chương trình "Thanh âm Hồng Gai" do Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai chủ trì sau đó được duy trì vào cuối tuần tại Công viên hoa Hạ Long và Quảng trường Vinhomes Bến Đoan, từng bước tạo thêm điểm hẹn cho người dân, du khách.

Đáng chú ý, mỗi số đều có kịch bản riêng, kết hợp từ âm nhạc truyền thống, bolero, đến acoustic, pop, rock, EDM, DJ; xen kẽ là các màn dân vũ, nhảy hiện đại và ảo thuật. Sức hút còn đến từ lực lượng nghệ thuật tại chỗ, như ban nhạc, ca sĩ phòng trà, sinh viên, đoàn viên, vũ đoàn. Các nhóm nhảy từ Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn cũng đến giao lưu, góp phần làm mới mỗi đêm diễn.

Không chỉ đa dạng về nội dung, chương trình còn hấp dẫn bởi tính tương tác cao. Ở phần giao lưu, khoảng cách giữa người diễn và người xem gần như được xóa bỏ. Người dân, hay du khách dạo chơi đều có thể cùng hát, cùng nhảy. Từ người đứng ngoài trở thành người tham gia đôi khi chỉ từ một lời mời, một điệp khúc quen. Chính sự nhập cuộc tự nhiên ấy khiến “Thanh âm Hồng Gai” không chỉ là chương trình để xem rồi rời đi, mà trở thành sinh hoạt văn hóa gần gũi, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Từ một sân chơi cộng đồng, chương trình vì thế mở ra những giá trị mới đối với du lịch. Sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở cơ hội cảm nhận đời sống địa phương. “Thanh âm Hồng Gai” chưa hẳn là lý do tạo nên cả chuyến đi, song có thể làm đầy hơn buổi tối của khách lưu trú tại Hạ Long, giúp họ bước vào nhịp sống bản địa. “Chất du lịch” ở đây đến từ sự hòa quyện giữa âm nhạc, cảnh quan và con người.

Bởi vậy, khi âm nhạc vang lên giữa Công viên hoa Hạ Long, hay Quảng trường Vinhomes Bến Đoan, không gian dạo chơi, ngắm biển vốn quen thuộc trở nên sống động hơn. Chị Nguyễn Thị Ánh, du khách đến từ Hà Nội đánh giá: Sức hấp dẫn của chương trình không nằm ở quy mô, mà ở tính mở, sự thân thiện và cảm giác ai cũng có thể hòa nhịp, phù hợp với mảnh đất Hòn Gai giàu truyền thống lịch sử, đời sống cư dân và cảnh quan ven vịnh.

Sau 16 số tổ chức, chương trình đã trở thành điểm hẹn vào tối thứ Bảy, thu hút hàng trăm lượt người dân và du khách mỗi đêm. Nhiều hình ảnh, video lan tỏa trên facebook, tiktok, góp phần quảng bá tự nhiên cho Hồng Gai và du lịch Quảng Ninh. Từ sức hút ban đầu ấy, mô hình biểu diễn mở cũng gợi ra khả năng kết nối với Bảo tàng tỉnh, núi Bài Thơ, các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, du thuyền, ẩm thực và lưu trú.

Chương trình tổ chức ở không gian đẹp, có tính mở, nơi người dân và du khách có thể vừa thưởng thức, vừa tham gia trực tiếp.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai, chương trình hướng tới trở thành điểm hẹn văn hóa đêm của Hồng Gai, gắn với phát triển kinh tế đêm. Khác với sự sôi động của Bãi Cháy, không gian nơi đây có thể tạo dấu ấn bằng nghệ thuật bên bờ vịnh, kết hợp nghe nhạc, ngắm biển và trải nghiệm văn hóa bản địa; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến và kích cầu du lịch mùa thấp điểm.

Tuy nhiên, để điểm hẹn thành điểm đến, trải nghiệm thú vị, chương trình cần duy trì lịch diễn ổn định, thông tin sớm và làm mới nội dung theo mùa, như nhạc biển, tình yêu vào mùa hè, hay những giai điệu hoài niệm trong mùa thu, đông... Đồng thời, mỗi chủ đề cần có đậm hơn chất văn hóa biển, Vùng mỏ và câu chuyện về địa phương, để những thanh âm cuối tuần không chỉ làm sống động không gian phố, mà còn mở thêm cách cảm nhận vùng đất bên bờ di sản, cũng như tăng cường kết nối tuyến điểm...