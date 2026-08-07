Không để thất thoát than trong mùa mưa bão

Mỗi mùa mưa bão, ngành Than lại bước vào một “cao điểm” đặc biệt. Với các đơn vị khai thác là bảo đảm an toàn cho người và thiết bị; với các đơn vị kho cảng, sàng tuyển, áp lực còn đến từ nguy cơ bị nước mưa cuốn trôi than ra môi trường hoặc giảm chất lượng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, yêu cầu không để thất thoát than trong mùa mưa bão không chỉ là mục tiêu sản xuất mà còn là thước đo năng lực quản trị, khả năng ứng phó thiên tai của mỗi đơn vị.

Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin được TKV đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu về công tác phòng chống mưa bão nhờ sự chuẩn bị đồng bộ cả về hạ tầng, công nghệ và tổ chức thực hiện. Ngay từ cuối năm 2025, Công ty đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn gồm 24 thành viên, do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên. Trên cơ sở dự báo thời tiết và chỉ đạo của TKV, đơn vị xây dựng phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai, từ mưa lớn, ngập úng đến sự cố trong công tác cứu nạn cứu hộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các phòng chuyên môn phối hợp với các phân xưởng rà soát toàn bộ hệ thống băng tải, công trình kiến trúc, hệ thống điện, chống sét và các vị trí có nguy cơ mất an toàn để kịp thời sửa chữa, gia cố trước mùa mưa bão. Trên mặt bằng kho than, công nhân kiểm tra lại các vị trí bạt che, gia cố dây chằng trước khi mưa lớn xuất hiện. Dọc tuyến kênh K2, các tổ sản xuất nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy. Những hố lắng, cống thoát nước được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm nước mưa không ứ đọng trên mặt bằng kho.

Ông Nguyễn Xuân Tuyên, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả rõ nét là việc chủ động che phủ than tại các kho ngoài trời. Đến hết tháng 6/2026, Công ty đã hoàn thành che phủ 82.500m² bạt tại các kho than chưa có mái che, giảm đáng kể nguy cơ than bị nước mưa cuốn trôi hoặc suy giảm chất lượng. Cùng với đó là hàng loạt hạng mục được triển khai đồng bộ như củng cố chống sạt lở tuyến đường vận chuyển từ Phân xưởng Than điện về cụm cảng Làng Khánh, gia cố chân các tuyến băng tải, nạo vét kênh K2, khơi thông hệ thống cống rãnh và sửa chữa các công trình tại phân xưởng.

Còn tại Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin, công tác phòng chống thiên tai cũng đang được triển khai quyết liệt, song qua đợt kiểm tra đột xuất của Ban Môi trường - TKV vẫn còn một số hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên trong điều kiện thời tiết cực đoan.

TKV kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin.

Là đơn vị đảm nhận chế biến, kinh doanh than, quản lý kho bãi và vận tải trên địa bàn Cửa Ông và Mông Dương, luôn thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, bão và triều cường - Công ty xác định phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những bài học từ các đợt mưa lớn những năm trước, khi nước ngập cục bộ làm ảnh hưởng đến hệ thống vận tải, kho bãi và giao thông nội bộ, đã trở thành cơ sở để đơn vị rà soát lại toàn bộ phương án ứng phó trong năm 2026.

Ngay từ cuối năm 2025, Công ty ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, phân xưởng và ký hiệp đồng với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý khi có thiên tai xảy ra.

Theo báo cáo của Công ty, năm 2026, đơn vị bố trí gần 1,9 tỷ đồng để triển khai các hạng mục phòng chống thiên tai. Nhiều hạng mục trọng yếu đã hoàn thành 100% kế hoạch như gia cố khu vực kho than; bổ sung vật liệu chắn quanh kho; nạo vét 4.600m³ rãnh thoát nước, hố lắng; xử lý 3.600m³ đất đá tạo hướng thoát nước và sửa chữa các tuyến đường vận tải nội bộ phục vụ sản xuất. Tại khu vực kho than, khi có thông tin dự báo mưa lớn, các tổ ứng trực nhanh chóng triển khai phương án bảo vệ kho bãi. Công nhân chia thành từng nhóm kéo bạt che phủ các đống than, đồng thời nạo vét những đoạn mương còn bồi lắng để bảo đảm dòng chảy thông suốt. Trong tháng 6/2026, đơn vị tiếp tục triển khai che phủ thêm 10.000m² bạt tại các kho than ngoài trời.

Các đơn vị đang khẩn trương thực hiện công tác nạo vét rãnh thoát nước, khơi thông dòng chảy tại các kho, bãi chứa than.

Tuy nhiên, tại thời điểm phản ánh của phóng viên cũng cho thấy, công tác phòng chống thiên tai tại một số khu vực của Công ty vẫn còn những điểm cần tiếp tục khắc phục. Trong kế hoạch sửa chữa, gia cố công trình kho tàng và nhà xưởng, đến thời điểm rà soát mới thực hiện 198/1.000m², đạt khoảng 20% khối lượng. Một số hạng mục hạ tầng tại khu vực Phân xưởng Chế biến Khe Chàm chưa đồng bộ, điều kiện nền bãi chứa than chưa được nâng cấp; các hạng mục công trình tiêu thoát nước và thu hồi than cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu khi có mưa lớn kéo dài.

Theo bà Lê Thị Lành, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty, trong năm 2027, đơn vị sẽ hoàn thiện thủ tục đối với các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng một số kho, cảng nhằm đảm bảo công tác quản lý tài nguyên, an toàn và môi trường.

Giữ vững từng tấn than trước mưa bão không đơn thuần là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Đó còn là trách nhiệm gìn giữ tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường và duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng. Sự chủ động của các đơn vị là yếu tố quyết định để ngành Than bước qua mùa mưa bão an toàn, hiệu quả và không để thất thoát nguồn tài nguyên quý giá của đất nước.