Tăng cường quản lý địa bàn

Thời gian qua, bằng việc tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an tỉnh đã và đang tạo thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Công an đặc khu Vân Đồn bắt giữ, xử lý hình sự các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một trong những yêu cầu quan trọng trong phòng chống tội phạm là phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở. Những vụ việc được lực lượng Công an phát hiện, xử lý thời gian qua cho thấy rõ hiệu quả của cách làm này.

Ngày 8/8/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hạ Long đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Đáng chú ý, trong đấu tranh với tội phạm ma túy, yêu cầu phòng ngừa được đặt song song với xử lý. Bởi vậy, Công an phường Hạ Long đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi liên quan đến ma túy; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin về đối tượng, địa điểm, hành vi có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

Tại đặc khu Vân Đồn, việc chủ động kiểm tra, phát hiện từ cơ sở cũng cho thấy rõ hiệu quả của công tác phòng ngừa. Ngày 3/7/2026, Công an đặc khu Vân Đồn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện 10 người có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 4 trường hợp dương tính với Ketamine. Sau đó, cơ quan Công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi và tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với tội phạm ma túy, sự gia tăng lượng người nước ngoài đến Quảng Ninh tham quan, du lịch, làm việc và cư trú cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Theo tài liệu, tính đến tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp nhận, giải quyết, xử lý 4 vụ án liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn. Các vụ việc được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc có liên quan của pháp luật quốc tế. Để không bị động trước những vấn đề phát sinh, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung nâng cao chất lượng nắm tình hình, tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là các tố giác, tin báo liên quan đến người nước ngoài hoặc những vụ việc có yếu tố nước ngoài. Trong quá trình điều tra, đơn vị phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Những vụ việc trên cho thấy, nếu công tác nắm tình hình được triển khai chủ động, việc kiểm tra, xác minh được thực hiện kịp thời thì nguy cơ hình thành, phát triển các điểm, tụ điểm phức tạp sẽ được ngăn chặn từ sớm. Đây cũng là cách để chuyển mạnh từ tư duy “xử lý khi xảy ra” sang “chủ động phòng ngừa”. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục lấy chủ động phòng ngừa, chủ động phát hiện, chủ động đấu tranh làm trọng tâm; nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực và không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Cùng với đó, Công an tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, không để hình thành điểm nóng.

Lực lượng Công an cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong thu thập, phân tích thông tin, nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an các cấp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở và nhân dân trong trao đổi thông tin, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, chủ động cung cấp thông tin, qua đó tạo thế trận phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.