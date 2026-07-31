Kiên định con đường thu hút đầu tư chất lượng cao

Hạ tầng đồng bộ, chính sách cởi mở, nhưng Quảng Ninh không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Chọn đón các dự án chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại, chính tư duy hướng tới kinh tế xanh đã giúp Quảng Ninh dần thay đổi bộ mặt, tạo ra động lực phát triển mới, bền vững hơn cho tương lai.

Những năm gần đây, Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Năm 2022 và 2023, Quảng Ninh xếp thứ 3, năm 2024 xếp thứ 4 về thu hút FDI. Những con số này phản ánh rõ nét sức hấp dẫn ngày càng lớn về môi trường đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất lại nằm ở việc Quảng Ninh chủ động nói "không" với các dự án tiêu tốn năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường hay sử dụng công nghệ lạc hậu. Thay vào đó, tỉnh trải thảm đỏ đón các tập đoàn đa quốc gia nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu về điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo và cơ khí chính xác như: Jinko Solar, Foxconn hay Tonly Electronics...

Hệ thống nhà máy sản xuất tự động hóa cao của Jinko Solar tại Quảng Ninh.

Tiêu biểu như Tập đoàn Jinko Solar (Trung Quốc) - một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới - đã mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ USD, tập trung tại 3 nhà máy ở Quảng Ninh. Với mô hình sản xuất hoàn chỉnh và khép kín, xây dựng tổ hợp sản xuất tấm quang năng khép kín từ thỏi silicon, wafer đến tế bào quang điện, Jinko Solar sở hữu công nghệ N-type TOPCon tiên tiến, tỷ lệ tự động hóa đạt trên 80% với robot và dây chuyền quét lỗi thông minh. Riêng 3 cơ sở tại Quảng Ninh đã chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm sản xuất của tập đoàn tại nước ngoài. Sự thành công của Jinko Solar nhanh chóng tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vệ tinh trong chuỗi cung ứng công nghệ xanh tìm đến Quảng Ninh.

Trong khi đó, các dự án lắp ráp linh kiện điện tử và sản xuất thiết bị thông minh của Tập đoàn Foxconn tại KCN Đông Mai và Bắc Tiền Phong cũng liên tục tăng vốn và mở rộng quy mô. Foxconn tập trung sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD), tivi và các linh kiện điện tử cao cấp. Nhà máy hiện vận hành nhiều dây chuyền sản xuất đồng bộ, đạt sản lượng hàng triệu sản phẩm mỗi năm để xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Châu Âu, Ấn Độ và Mexico. Điểm nổi bật trong mô hình sản xuất của Foxconn là việc áp dụng tiêu chuẩn Nhà máy thông minh (Smart Factory). Doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm định chất lượng quang học (AOI) và quản lý vận hành quy trình bằng dữ liệu số theo thời gian thực.

Việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín - như chuỗi công nghiệp năng lượng mặt trời của Jinko Solar tại KCN Sông Khoai hay tổ hợp công nghệ ô tô Thành Công tại KCN Việt Hưng - không chỉ giúp giảm chi phí logistics mà còn giảm thiểu lượng phát thải carbon trong quá trình vận chuyển.

Tập đoàn Thành Công xuất xưởng xe Skoda Kushaq sản xuất tại Quảng Ninh, tháng 6/2025. Ảnh: Đỗ Phương.

Về hạ tầng giao thông, với hệ thống cao tốc xuyên tỉnh dài nhất cả nước, kết nối các trung tâm kinh tế lớn Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến tận biên giới Móng Cái, cùng hệ thống cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế Vân Đồn đã giúp các doanh nghiệp FDI tại Quảng Ninh tối ưu hóa chuỗi cung ứng và rút ngắn tối đa thời gian lưu thông hàng hóa.

Về thể chế, Quảng Ninh liên tục giữ vị trí quán quân nhiều năm liền ở Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thành lập các tổ công tác đặc biệt đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu khảo sát, cấp phép đến khi dự án đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, bài toán nguồn nhân lực cũng đang được tỉnh tích cực tháo gỡ thông qua các chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn với doanh nghiệp FDI, đảm bảo cung ứng nguồn lao động có kỹ năng cho các dây chuyền tự động hóa hiện đại.

Sự kiên định với mô hình phát triển xanh cùng tinh thần đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Quảng Ninh nâng tầm vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư.