Duyên dáng "Nét đẹp nữ nhà giáo Cao Xanh"

Sáng 14/11, UBND phường Cao Xanh tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời tổ chức hội thi “Nét đẹp nữ nhà giáo Cao Xanh” năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo phường, đại diện các cơ sở giáo dục cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh trên địa bàn phường Cao Xanh.

10 thí sinh tham gia hội thi "Nét đẹp nữ nhà giáo Cao Xanh” năm 2026

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhìn lại những kết quả nổi bật của ngành giáo dục địa phương; đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người.

Lãnh đạo phường đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên; đồng thời gửi lời động viên đến đội ngũ nhà giáo, mong tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

Các thí sinh thể hiện sự duyên dáng, tự tin trong phần thi trình diễn áo dài.

Điểm nhấn của chương trình là hội thi “Nét đẹp nữ nhà giáo Cao Xanh” năm 2026, với sự tham gia tranh tài của 10 thí sinh đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Cao Xanh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Trình diễn áo dài, Thuyết trình và Tài năng.

Trong phần thi thuyết trình, các thí sinh đã bày tỏ quan điểm về giáo dục, chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm của bản thân.

Thông qua các phần thi, các nữ nhà giáo có dịp thể hiện sự duyên dáng, tự tin, tài năng và tư duy đổi mới trong giáo dục, qua đó lan tỏa hình ảnh người phụ nữ ngành giáo dục năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết.

Các tiết mục dự thi được dàn dựng công phu, đa dạng về loại hình từ ca hát, múa, vẽ, trình diễn võ thuật.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh, đồng thời trao 4 giải phụ: Thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh trình diễn áo dài ấn tượng nhất, thí sinh thuyết trình thuyết phục nhất và thí sinh tài năng nhất. Thí sinh Ngô Thùy Trang, giáo viên Trường Mầm non Cao Xanh, đã xuất sắc giành giải Nhất của hội thi.

Thí sinh Ngô Thùy Trang, giáo viên Trường Mầm non Cao Xanh, giành giải Nhất hội thi.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho 3 thí sinh.

Ban tổ chức trao giải Ba cho 3 thí sinh.

Ba thí sinh nhận giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải phụ: Thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh trình diễn áo dài ấn tượng nhất, thí sinh thuyết trình thuyết phục nhất và thí sinh tài năng nhất.

Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ ngành giáo dục, đồng thời khích lệ đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết với nghề, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.