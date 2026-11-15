Cô giáo "thổi hồn" vào mỗi giờ học

Với cô giáo Hoàng Thị Hồng Lan (Trường Tiểu học Hồng Gai), làm mới giờ học là cách khơi dậy hứng thú, giúp trẻ chủ động tiếp thu kiến thức. Bền bỉ đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, cô nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Có mặt trong tiết Lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh của lớp 5A4, cô Lan cho học sinh theo dõi những thước phim tư liệu về Bác, sau đó hướng dẫn các em hệ thống nhân vật, sự kiện và mốc thời gian bằng sơ đồ tư duy. Cách học trực quan, sinh động giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, chủ động liên kết kiến thức, rèn tư duy logic thay vì ghi nhớ máy móc.

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Lan tận tình hướng dẫn, quan tâm sát sao từng học sinh trong giờ học.

Để cách dạy phù hợp, cô Lan còn tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý từng học trò. Chị Phạm Thị Hương, phụ huynh ở phố Ba Đèo (phường Hồng Gai), kể: Từng ngỡ cô giáo đến thăm nhà để nhắc chuyện điểm số, nền nếp của con. Nhưng cô lại hỏi han chuyện sinh hoạt, điều kiện học tập, khó khăn gia đình, hỗ trợ bàn ghế, dụng cụ học tập.

Cô duy trì việc thăm nhà học sinh trong lớp, hiểu rõ hơn điều mỗi em cần để tự tin học tập. Cách dạy và cách gần học trò ấy được cô Hoàng Thị Hồng Lan (SN 1990) vun đắp qua nhiều năm đứng lớp. Từ nhỏ, cô đã ngưỡng mộ các thầy cô, mong được làm giáo viên. Yêu thích Địa lý, cô theo học sư phạm Địa lý tại Đại học Thái Nguyên, rồi chuyển hướng sang giáo dục tiểu học. Bắt đầu giảng dạy năm 2014, qua quá trình công tác ở các trường, hiện cô là giáo viên, tổ trưởng chuyên môn khối 5, Trường Tiểu học Hồng Gai. Qua mỗi môi trường, cô chủ động học hỏi, tìm cách làm mới bài giảng.

Trên lớp, cô thường mở đầu tiết học bằng câu chuyện vui, trò chơi ngắn để những em rụt rè dám giơ tay, không sợ trả lời sai. Với em hiếu động, cô chọn trò chuyện riêng thay vì phê bình trước tập thể. Trong giờ Toán, trò chơi đồng đội giúp trẻ ôn kiến thức, tập phối hợp. Sự gần gũi ấy còn tiếp tục ngoài giờ học trong các chuyến ngoại khóa ngoài trời, tham quan Bảo tàng...

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Lan đến thăm nhà, động viên học sinh nỗ lực học tập.

Sự tìm tòi của cô thể hiện rõ ở cách dạy viết văn. Nhận thấy nhiều học sinh lúng túng trước đề miêu tả, cô không vội yêu cầu viết mà hướng dẫn quan sát cảnh vật, nhận ra màu sắc, hình dáng, âm thanh rồi diễn đạt cảm nhận. Có buổi, các em quan sát thực tế theo nhóm; khi khác, cô sử dụng hình ảnh trực quan, nghiên cứu ứng dụng công nghệ VR 360 để hỗ trợ hình dung không gian. Bài viết của các em xuất hiện những so sánh hồn nhiên như: “bình minh như chảo lửa”, “mây như viên kẹo bông”... Với cô, điều đáng quý là học sinh dần biết quan sát, tưởng tượng bằng cảm xúc của mình.

Từ những trăn trở ấy, cô phát triển sáng kiến: “Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học viết, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 tại các trường Tiểu học trên địa bàn TP Quảng Ninh năm học 2024-2025.” Phương pháp này đã được công nhận cấp thành phố và triển khai tại 5 trường. Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, cô cùng đồng nghiệp dự giờ, trao đổi, góp ý để xây dựng những tiết học hiệu quả hơn. Là tổ trưởng, cô khuyến khích đồng nghiệp thử cách dạy mới, phù hợp với học sinh.

Song song với việc đổi mới trên lớp, cô Lan bền bỉ học tập nâng cao trình độ. Giai đoạn 2023-2025, vừa giảng dạy vừa học thạc sĩ Quản lý giáo dục bằng tiếng Anh, cô còn có bài nghiên cứu về bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học đăng trên tạp chí khoa học Nga Internauka.

Cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Gai, nhận xét: “Cô Lan gần gũi, hiểu tâm lý học sinh và chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong vai trò tổ trưởng, cô tích cực chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn”.

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Lan nhận Giấy khen vì thành tích xuất sắc tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Nỗ lực ấy được ghi nhận bằng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2025, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 cùng nhiều thành tích giáo viên chủ nhiệm giỏi, dạy giỏi cấp trường, phường...

Với cô Lan, hơn những danh hiệu là tình yêu thương học trò, niềm vui khi các em tiến bộ, tự tin, tiếp thêm động lực để cô đổi mới mỗi giờ học.