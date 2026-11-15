Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2026) Sáng mãi truyền thống “Tôn sư trọng đạo”

Trải qua bao thế hệ, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” quý báu của dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và bồi đắp. Đó không chỉ là đạo lý nhắc nhở mỗi người trân trọng công lao dạy dỗ của thầy cô mà còn là nét đẹp văn hóa được trao truyền, hun đúc phẩm chất con người Việt Nam nhân ái, lễ nghĩa, hiếu học. Trong nhịp sống hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục được lan tỏa bằng nhiều cách làm ý nghĩa, góp phần tôn vinh nghề giáo và khẳng định vị trí của người thầy trong sự nghiệp giáo dục.

Nét đẹp tri ân

Trong không khí tri ân hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, niềm xúc động ấy càng thêm sâu sắc khi Trường THPT Bãi Cháy (phường Bãi Cháy) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường vào tháng 10 vừa qua. Đây là dịp để các thế hệ thầy cô, học sinh cùng hội ngộ, ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã tận tâm dìu dắt, vun đắp tri thức và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Trong niềm vui ngày trở về, những ký ức về thầy cô, mái trường và tình bạn một thời áo trắng lại ùa về, gắn kết các thế hệ bằng tình cảm trân quý.

Các thế hệ học sinh Trường THPT Bãi Cháy hội ngộ tại mái trường xưa, cùng tri ân thầy cô nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Chị Bùi Thu Giang, phường Bãi Cháy, chia sẻ: “Có dịp trở về trường gặp lại thầy cô, bạn bè, được ngồi lại trong lớp học xưa và lắng nghe những giai điệu thân quen của tuổi học trò, chúng tôi như được sống lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Điều khiến tôi xúc động nhất là dù thời gian đã trôi qua, thầy cô có người mái tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước nhưng vẫn nhận ra, nhớ tên từng học trò. Tình cảm ấy khiến chúng tôi càng thấm thía công lao và sự tận tâm của những người đã dạy dỗ, dìu dắt mình trưởng thành”.

Tình cảm tri ân ấy cũng đang được các thế hệ học sinh tiếp nối, lan tỏa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hòa chung không khí đó, các trường học trên địa bàn thành phố từ mầm non đến đại học đều tổ chức những hoạt động thiết thực, hướng tới tôn vinh nghề giáo và bồi đắp truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

Đặc biệt, sáng 2/11, ngành Giáo dục thành phố Quảng Ninh tổ chức phát động điểm các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 tại 20 trường học trên địa bàn thành phố. Qua đó, nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo; giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Cô và trò Trường TH&THCS Quảng La (xã Quảng La) cùng trò chuyện trong giờ ra chơi.

Trọng tâm của phong trào thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bám sát chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, các nhà trường đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và ý thức, trách nhiệm công dân cho học sinh.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng với điểm nhấn là Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” thành phố Quảng Ninh dành cho học sinh phổ thông lần thứ XIII năm 2026... Mỗi hoạt động là một đóa hoa tươi thắm, thay lời cảm ơn chân thành của học trò dành tặng thầy cô, góp phần tô thắm đạo lý “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc và truyền thống hiếu học, nhân văn và nghĩa tình của con người Vùng mỏ.

Cao quý sứ mệnh “trồng người”

Những ngày tri ân tháng 11 không chỉ là dịp để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo mà còn gợi nhắc về trách nhiệm chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục. Trong hành trình phát triển, Quảng Ninh luôn nhất quán quan điểm coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, dành nguồn lực đầu tư và ban hành nhiều quyết sách nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ cho lĩnh vực này. Từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, các chính sách đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để mọi học sinh được tiếp cận môi trường học tập hiện đại, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh (cơ sở Tiên Yên) biểu diễn các tiết mục hát Then, đàn tính trong lễ phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026 của nhà trường. Ảnh: Minh Hà

Trong sự nghiệp ấy, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” tiếp tục khẳng định quan điểm này, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hình ảnh người thầy chuẩn mực về đạo đức, nhân cách, tri thức; coi trọng danh dự, tôn vinh vị thế của nhà giáo trong xã hội. Đây cũng là định hướng để ngành Giáo dục Quảng Ninh xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, sát thực tiễn giảng dạy. Chuẩn bị cho năm học 2026 -2027, toàn ngành đã tổ chức tập huấn cho gần 30.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy học... Cùng với mỗi cán bộ, giáo viên luôn chủ động rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với học sinh. Dù công tác ở miền núi, biên giới hay khu vực đô thị, những nỗ lực ấy đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh ở các vùng miền.

Cô giáo Lục Thị Lan Hương trong một giờ dạy tại điểm trường Kỳ Sơn, Trường Mầm non Kỳ Thượng.

Thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển giáo viên về vùng khó khăn, trong năm học 2026-2027, toàn ngành có 157 giáo viên từ các trường ở địa bàn thuận lợi tình nguyện đến công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cô giáo Lục Thị Lan Hương tình nguyện nhận nhiệm vụ tại điểm trường Kỳ Sơn, Trường Mầm non Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng), chia sẻ: “Những ngày đầu đến công tác tại vùng cao, tôi cũng gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng khi được gần gũi, chăm sóc và chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của các em, tôi càng có thêm động lực để gắn bó với điểm trường. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh của trẻ để lựa chọn cách chăm sóc, giáo dục phù hợp, giúp các em mạnh dạn, tự tin và có thêm nhiều niềm vui khi đến lớp”.

Học sinh tương tác với học liệu số trong giờ Toán tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng phường Móng Cái 1).

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, đánh dấu thay đổi quan trọng trong chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Những quy định về tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ, thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, tiếp thêm động lực để mỗi thầy cô giữ vững lòng yêu nghề, không ngừng học hỏi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Gửi trọn yêu thương đến thầy cô

Thầy giáo Phạm Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Hà Tu:

“Trở thành nhà giáo tôi càng thêm biết ơn, tự hào về thầy cô của mình”

Tôi từng là học sinh của Trường Phổ thông cơ sở Minh Khai và Trường THPT Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu). Sau này, khi lựa chọn gắn bó với ngành Giáo dục, rồi có cơ hội trở về công tác, giảng dạy rồi đảm nhận cương vị cán bộ quản lý tại ngôi trường mình từng học, tôi càng thấm thía và trân trọng hơn công lao dạy dỗ của các thầy cô. Những kiến thức, bài học và tình cảm thầy cô dành cho học trò năm xưa đã trở thành hành trang quý báu, theo tôi trên suốt chặng đường trưởng thành và công tác.

Trải qua nhiều năm làm nghề, tôi hiểu rằng sự tận tâm của người thầy có ý nghĩa sâu sắc như thế nào đối với mỗi học sinh. Vì vậy, trên cương vị hiện tại, tôi luôn cùng tập thể nhà trường nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mỗi thầy cô phát huy năng lực, tâm huyết với nghề; mỗi học sinh được quan tâm, khơi dậy khát vọng học tập và trưởng thành. Đó cũng là cách tôi tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ thầy cô đã trao truyền cho mình.

Em Phạm Minh Tâm, lớp 10 Hóa, Trường THPT Chuyên Hạ Long:

“Kính mong thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ mãi nhiệt huyết với nghề”

Em cảm thấy rất may mắn và tự hào khi được học tập dưới mái trường THPT Chuyên Hạ Long, ngôi trường có bề dày truyền thống, là một trong những cơ sở giáo dục mũi nhọn của thành phố. Ở đây, chúng em được học tập trong môi trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực, được các thầy cô tận tình hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và khơi dậy niềm say mê khám phá, học hỏi. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn luôn quan tâm, động viên, giúp chúng em tự tin hơn, biết đặt mục tiêu và nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc; luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề, nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích tốt để xứng đáng với sự dìu dắt, kỳ vọng và tình yêu thương của thầy cô.

Chị Bùi Thị Yến, khu phố Chợ Đồn, phường Hiệp Hòa:

“Luôn trân trọng những ký ức đẹp về thầy cô, mái trường”

Có lẽ không chỉ riêng tôi mà với mỗi người ngày 20/11 luôn mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để nhớ về thầy cô, mái trường và những năm tháng học trò đã qua. Dù hiện tại còn đang đi học hay đã trưởng thành, mỗi người đều có những kỷ niệm không thể quên về thầy cô, những người đã tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức và dạy chúng ta cách sống, cách làm người.

Bởi vậy, mỗi dịp 20/11, tôi luôn mong muốn được trở về thăm thầy cô, hỏi thăm sức khỏe, ôn lại những kỷ niệm xưa và gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã dìu dắt mình. Tôi kính mong các thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và mãi giữ được tình yêu, nhiệt huyết với nghề. Với tôi, đó là những tình cảm giản dị nhưng ý nghĩa, để truyền thống “Tôn sư trọng đạo” luôn được gìn giữ qua các thế hệ.

Em Nguyễn Hoàng Khánh Linh, lớp Giáo dục Tiểu học K3C, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long:

“Noi gương thầy cô phấn đấu trở thành người giáo viên tận tâm, trách nhiệm”

Lựa chọn theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Hạ Long, em luôn ý thức rằng mình đang từng bước chuẩn bị hành trang để trở thành một người giáo viên trong tương lai. Trong quá trình học tập, em không chỉ được thầy cô trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mà còn được truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và bồi đắp tình yêu với nghề. Hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy, trách nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh chính là tấm gương để em học tập và noi theo.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi lời tri ân và kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Bản thân em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp để mai này có thể trở thành một giáo viên tốt, tận tâm với học trò và xứng đáng với những điều thầy cô đã truyền dạy.