Kỳ vọng vào không gian phát triển mới của Quảng Ninh

Đại biểu Lý Thị Lan, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang: “Tận dụng lợi thế sẵn có để mở rộng không gian phát triển bền vững”

Qua nghiên cứu hồ sơ và thực tiễn phát triển của Quảng Ninh, tôi cho rằng việc Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh là bước đi kịp thời, phù hợp định hướng của Trung ương về tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới và tăng cường liên kết vùng.

Quảng Ninh có những lợi thế rất rõ về vị trí địa kinh tế, hệ thống hạ tầng và năng lực tăng trưởng. Đây là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp lớn vào quy mô nền kinh tế và thu ngân sách cả nước. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng đạt 11,89%; GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đạt khoảng 257 triệu đồng, cao hơn đáng kể mức bình quân của cả nước.

Kỳ vọng rằng, sau khi trở thành thành phố, Quảng Ninh sẽ tận dụng tốt mô hình mới để tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có và tạo thêm dư địa thu hút các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, qua đó đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng của vùng và cả nước.