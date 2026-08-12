Kỳ vọng vào không gian phát triển mới của Quảng Ninh

Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, tán thành cao về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra một không gian phát triển mới với tầm vóc lớn hơn, yêu cầu cao hơn và sứ mệnh lớn hơn cho Quảng Ninh. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã ghi lại một số kỳ vọng của các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân về không gian phát triển mới của Quảng Ninh.
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Đại biểu Lý Thị Lan, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang: “Tận dụng lợi thế sẵn có để mở rộng không gian phát triển bền vững”
Qua nghiên cứu hồ sơ và thực tiễn phát triển của Quảng Ninh, tôi cho rằng việc Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh là bước đi kịp thời, phù hợp định hướng của Trung ương về tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới và tăng cường liên kết vùng.
Quảng Ninh có những lợi thế rất rõ về vị trí địa kinh tế, hệ thống hạ tầng và năng lực tăng trưởng. Đây là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp lớn vào quy mô nền kinh tế và thu ngân sách cả nước. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng đạt 11,89%; GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đạt khoảng 257 triệu đồng, cao hơn đáng kể mức bình quân của cả nước.
Kỳ vọng rằng, sau khi trở thành thành phố, Quảng Ninh sẽ tận dụng tốt mô hình mới để tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có và tạo thêm dư địa thu hút các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, qua đó đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng của vùng và cả nước.
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Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia: "Từng bước trở thành địa phương đi đầu trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ"
Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước. Đây cũng là địa phương duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc, trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái và là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế sầm uất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại song phương.
Việc thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ mở ra cơ hội, không gian, lợi thế cho phát triển của địa phương, khu vực và đất nước. Để khai thác tối đa thời cơ này, Quảng Ninh cần tiếp tục đồng bộ các giải pháp để đưa ngành du lịch – dịch vụ trở thành kinh tế mũi nhọn, từng bước trở thành địa phương đi đầu trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Quảng Ninh cần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để tận dụng thời cơ phát triển mới trên vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.
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Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đức Trung: “Kỳ vọng không gian phát triển mới, tạo lợi thế cho doanh nghiệp logistics phát triển”
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, chuyên cung cấp dịch vụ nâng hạ hàng hóa tại Quảng Ninh, chúng tôi nhận thấy những năm qua môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện rất rõ nét. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang vận hành khoảng 200 thiết bị nâng hạ các loại, phục vụ hoạt động bốc xếp, logistics tại các khu công nghiệp, cảng biển, kho bãi và nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và toàn quốc.
Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, sức hút đầu tư mạnh hơn và khả năng kết nối vùng sâu rộng hơn. Cùng với đó, sẽ có thêm nhiều dự án công nghiệp, logistics, cảng biển, trung tâm phân phối hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ được triển khai, qua đó tạo thêm nguồn việc ổn định cho doanh nghiệp và người lao động.
Đối với doanh nghiệp logistics, đây là cơ hội để tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng đội ngũ thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tin tưởng rằng, với tầm vóc và vị thế mới, Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực phía Bắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.
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Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân: "Xây dựng một thành phố kết nối, hội nhập và phát triển"
Những năm qua, Quảng Ninh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Từ địa phương chỉ dựa vào khai thác than truyền thống, tỉnh từng bước trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ khu vực. Quảng Ninh đã và đang là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hàng hải, logistics, cung ứng dịch vụ của khu vực phía Bắc. Chính những điều này là nền tảng cho phát triển kinh tế biển hiện đại.
Việc thành lập thành phố Trung ương sẽ không chỉ trao sự ưu đãi cho địa phương, mà còn trao công cụ quản trị phù hợp với quy mô phát triển, vai trò chiến lược, định hướng chiến lược của địa phương, từ đó, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển và động lực tăng trưởng mới của Bắc bộ nói riêng, cả nước nói chung. Chúng tôi mong muốn rằng Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối cảng biển, đường sắt, đường thuỷ, khu công nghiệp; phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế số; tăng cường thu hút nhà đầu tư quốc tế; phát triển đô thị ven biển theo hướng hiện đại, đáng sống, hài hoà giữa các lợi ích, từ đó, xây dựng một thành phố kết nối, hội nhập và phát triển.
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Đồng chí Nguyễn Chí Trưởng, Phó Giám đốc Công ty Than Dương Huy: “Sản xuất than hài hòa với đô thị hiện đại”
Những năm qua, Quảng Ninh kiên trì chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị, môi trường sống.
Tôi kỳ vọng, khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, không gian đô thị sẽ được tổ chức đồng bộ, hiện đại hơn; hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống tiếp tục được nâng lên. Trong tiến trình đó, ngành Than vừa tiếp tục bảo đảm sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng, vừa phải chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển xanh. Các đơn vị, trong đó có Công ty Than Dương Huy, sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, xanh hóa sản xuất; kiểm soát chặt chất thải, nước thải, bụi, tiếng ồn; tăng cường hoàn nguyên, phục hồi môi trường và cải tạo cảnh quan sau khai thác. Qua đó, hoạt động sản xuất than ngày càng hài hòa với không gian đô thị, góp phần cùng Quảng Ninh xây dựng một đô thị xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
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Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh: "Nâng cao vị thế của Quảng Ninh trong liên kết vùng và kết nối với các thị trường trong nước, quốc tế"
Theo tôi, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là bước phát triển mới về quy mô đô thị, mà còn tạo điều kiện để Quảng Ninh phát huy tốt hơn những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, di sản và hệ thống hạ tầng, đồng thời nâng cao vị thế của mình trong liên kết vùng, kết nối với các thị trường trong nước, quốc tế.
Đối với doanh nghiệp du lịch, điều chúng tôi kỳ vọng nhất là một thị trường rộng hơn, sự kết nối thuận lợi hơn giữa các khu vực và những điều kiện tốt hơn để đầu tư, phát triển sản phẩm. Khi Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Yên Tử cùng các khu vực giàu tiềm năng khác được kết nối trong một không gian phát triển thống nhất, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội xây dựng những hành trình dài ngày, đa dạng trải nghiệm, kết hợp du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, sinh thái và thương mại.
Chúng tôi cũng mong muốn, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng du lịch, các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí, đồng thời có những chính sách phù hợp để đồng hành cùng doanh nghiệp. Khi các nguồn lực được kết nối và phát huy hiệu quả, du lịch sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, qua đó khẳng định vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
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Ông Trương Thanh Đông, Bí thư Chi bộ khu An Hưng, phường Quảng Yên: “Phấn khởi trước vận hội phát triển mới”
Người dân chúng tôi cảm nhận rất rõ về sự đổi thay của Quảng Ninh, nhất là về hạ tầng giao thông và diện mạo đô thị trong thời gian qua. Hệ thống cao tốc, đường ven biển, các tuyến giao thông kết nối liên vùng cùng nhiều công trình đô thị, dân sinh được đầu tư ngày càng đồng bộ, giúp việc đi lại thuận lợi hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương. Ngay tại Quảng Yên, nhiều công trình giao thông lớn đang tạo ra những thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến các địa phương phía Tây của tỉnh không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực mà còn mở ra không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Người dân rất phấn khởi khi những công trình lớn của tỉnh đang từng bước mang lại những lợi ích thiết thực cho từng địa phương.
Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh sẽ có thêm điều kiện đầu tư hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với Quảng Yên, đây cũng là cơ hội để phát huy tốt hơn lợi thế về công nghiệp, đô thị, dịch vụ và vị trí kết nối, góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.
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Chị Trần Thị Thúy, xã Điền Xá: “Mong chờ hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân”
Những ngày qua, chúng tôi thường xuyên theo dõi, tìm hiểu thông tin về sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng của tỉnh mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho người dân trên toàn địa bàn. Chúng tôi kỳ vọng trong không gian phát triển mới, những vùng quê như Điền Xá sẽ có thêm điều kiện để đổi thay, phát triển. Điều chúng tôi mong chờ trước hết là hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông kết nối khu dân cư với các trung tâm đô thị, vùng sản xuất và những địa bàn lân cận. Với vị thế mới của thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh sẽ có thêm điều kiện để đầu tư mạnh mẽ hơn cho hạ tầng và mở rộng không gian phát triển, mang đến những thay đổi thực chất trong đời sống, để người dân cảm nhận rõ những thành quả ngay trong cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, chung sức cùng chính quyền xây dựng một Quảng Ninh ngày càng phát triển, hiện đại, đáng sống.