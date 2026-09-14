Ba Chẽ: Tạo nền tảng để trẻ mầm non phát triển toàn diện

Bằng sự chủ động, linh hoạt của ngành Giáo dục, các nhà trường và sự phối hợp của chính quyền, phụ huynh, chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn xã Ba Chẽ đang từng bước được nâng lên, tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm tháng đầu đời.

Tại Trường Mầm non Đồn Đạc ( xã Ba Chẽ) công tác chăm sóc, giáo dục trẻ được triển khai trong điều kiện còn không ít khó khăn do địa bàn rộng, trường có 9 điểm lẻ, nhiều nhóm lớp ghép 2-3 độ tuổi. Việc tổ chức bán trú, đưa cơm đến các điểm trường cũng đặt ra những yêu cầu riêng trong công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ. Bên cạnh đó, phần lớn phụ huynh là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, thu nhập từ lao động nông, lâm nghiệp chưa ổn định, khiến việc duy trì sĩ số và phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ đôi lúc chưa thường xuyên.

Trường Mầm non Đồn Đạc (xã Ba Chẽ) phối hợp với Trạm Y tế xã khám sức khoẻ cho học sinh tại trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trước thực tế đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục sát với điều kiện vùng miền, lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp khả năng nhận thức của trẻ; đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thao giảng, chuyên đề để giáo viên cùng trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức các hoạt động. Với những lớp ghép nhiều độ tuổi, giáo viên linh hoạt điều chỉnh cách tổ chức để vừa đảm bảo yêu cầu chương trình, vừa tạo cơ hội cho từng trẻ được tham gia và phát triển theo khả năng.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường đồ dùng, đồ chơi, khuyến khích giáo viên tự làm học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, AI, STEM phù hợp với lứa tuổi. Công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số cũng được triển khai thông qua các hoạt động giáo dục hằng ngày, giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp, từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt.

Cô giáo Phạm Thị Huế, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Song song với giáo dục, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ được đặt lên hàng đầu. Nhà trường duy trì 100% trẻ học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, tính khẩu phần ăn trên phần mềm nhằm bảo đảm cân đối dinh dưỡng, thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ những giải pháp đồng bộ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từng bước được nâng lên; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non”.

Còn tại Trường Mầm non Ba Chẽ, sau khi sáp nhập từ 3 đơn vị, nhà trường có 11 điểm trường, trải rộng trên địa bàn, trong đó các điểm lẻ còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và giao thông, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường Mầm non Ba Chẽ thực hiện tiết học theo chuyên đề Giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Nhà trường từng bước ổn định tổ chức, thống nhất nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi điểm trường, dù còn những khó khăn riêng, đều được quan tâm để bảo đảm trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập trong môi trường an toàn, thân thiện. Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, thôn bản và phụ huynh để vận động trẻ đến lớp, duy trì sĩ số, nhất là tại những khu vực xa trung tâm. Trong công tác chuyên môn, giáo viên từng bước đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền đạt kiến thức sang tổ chức cho trẻ được trải nghiệm, khám phá, chủ động tham gia các hoạt động.

Những nỗ lực ấy đã tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 98,5% trẻ đạt yêu cầu cuối độ tuổi và 100% trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp 1. Quan trọng hơn, từ những điều kiện còn khó khăn, nhà trường đang từng bước tạo dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và hạnh phúc, làm nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong giai đoạn 2026-2030.

Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, cho biết: Thời gian tới, xã Ba Chẽ tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục mầm non là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của trẻ, văn hóa địa phương và điều kiện thực tế của từng nhà trường. Trong đó, quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” sẽ tiếp tục được chú trọng, tạo môi trường để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, phát triển toàn diện cả về thể chất, nhận thức, tình cảm, kỹ năng xã hội và ngôn ngữ. Xây dựng 2/2 trường học đảm bảo đạt tiêu chuẩn về an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.