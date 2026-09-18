Bộ Giáo dục và Đào tạo nói lý do 'siết' phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trong xét tuyển đại học năm 2027 áp dụng 3 phương thức và từ năm 2028 giảm xuống 1 phương thức đăng ký xét tuyển vào từng ngành đào tạo, từng chương trình đào tạo.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. (Ảnh: UTC)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo là việc giảm số lượng phương thức xét tuyển. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến “các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển”.

Theo nội dung dự thảo, trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2027 áp dụng 3 phương thức và từ năm 2028 giảm xuống 1 phương thức xét tuyển vào từng ngành đào tạo, từng chương trình đào tạo. Phương thức xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này.

Ở cấp cơ sở đào tạo, dự thảo vẫn quy định sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển. Đây là lộ trình để mỗi ngành lựa chọn cách đánh giá phù hợp nhất, không phải chủ trương bắt mọi trường, mọi ngành trên cả nước cùng sử dụng một kết quả duy nhất.

Danh mục mã số các phương thức xét tuyển trong Dự thảo. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo lý giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự thảo được xây dựng nhằm mục tiêu đơn giản hóa và nâng chất lượng qua đồng bộ hóa . Các điều chỉnh trong dự thảo được đề xuất không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hoặc làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo.

Mục tiêu là đưa các thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành, một chương trình về cùng chuẩn đánh giá; giảm thủ tục, giảm chi phí, tăng khả năng kiểm chứng và bảo đảm công bằng.

“Các năm từ 2022 đến 2026, chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức; điểm học bạ trong cùng mã ngành cao hơn điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông khá xa; trên 2.000 chương trình đào tạo tuyển sinh có chênh lệch giữa các phương thức từ 3 điểm trở lên", Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo cho biết.

Theo Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo: "Khi các thang đo chưa thực sự tương đương, việc chia một ngành thành nhiều cửa xét tuyển có thể làm thí sinh cùng năng lực được đối xử khác nhau”.

Ông nhấn mạnh rằng giảm phương thức là để mở rộng , không phải giảm cơ hội tiếp cận. Mỗi phương thức phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công bố rõ tiêu chí và sử dụng một thang điểm chung. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình; kết quả thi riêng, học bạ hoặc chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng khi được cấu trúc minh bạch trong phương thức đã công bố.

Dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý.

Nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học, mời xem .