Phấn đấu hoàn thành lắp đặt điều hòa tại các trường học trong tháng 9/2026

Triển khai chỉ đạo của thành phố Quảng Ninh, các trường khối THPT trên địa bàn đang khẩn trương tổ chức đấu thầu, mua sắm, lắp đặt bổ sung điều hòa, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, kịp thời đáp ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên trong điều kiện thời tiết còn nhiều nắng nóng.

Trường THPT Đông Thành (phường Đông Mai) là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên của thành phố hoàn thành lắp đặt điều hòa cho các phòng học ngay trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, thành phố dành gần 29 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm, lắp đặt điều hòa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (24 trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX thành phố). Việc đầu tư được thực hiện trên cơ sở rà soát thực trạng trang thiết bị và nhu cầu sử dụng tại từng đơn vị.

Theo phương án được phê duyệt, toàn bộ các đơn vị có 1.776 phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng đang sử dụng. Trong đó đã có 1.524 phòng được trang bị điều hòa. Nhu cầu bổ sung là 1.346 máy, gồm 808 máy lắp cho phòng học và 528 máy cho các phòng chức năng.

Việc triển khai được thực hiện đồng thời tại nhiều địa bàn. Trong đó, các trường THPT có số lượng học sinh lớn và còn thiếu thiết bị được ưu tiên bổ sung, như: THPT Hòn Gai, THPT Trần Phú, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Uông Bí, THPT Bình Liêu, THPT Quảng Hà, THPT Đầm Hà...

Theo báo cáo tiến độ, đến nay một số đơn vị đã hoàn thành việc lắp đặt, một số trường khác đang hoàn tất các bước lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và tổ chức lắp đặt xong trong tháng 9/2026. Các trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình lắp đặt.

Cùng với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cũng đang đẩy nhanh việc đấu thầu, mua sắm, lắp đặt điều hòa tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu là hoàn thành trong tháng 9, sớm đưa thiết bị vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nhất là tại những trường còn thiếu điều hòa trong các phòng học, phòng chức năng.