Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Nhiều năm qua, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố) đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống.

Có mặt tại buổi trao hỗ trợ cho gia đình bà Phạm Thị Minh (59 tuổi, Cụm dân cư số 3, khu Hồng Hà 5, phường Hạ Long) vào cuối tháng 11/2026 mới thấy hết tình cảm động viên, chia sẻ của các thành viên CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh. Chồng mất, một mình bà Minh nhiều năm qua phải nuôi hai cháu ngoại đang tuổi ăn học, trong khi con gái làm ăn xa, điều kiện kinh tế không dư dả.

CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho gia đình bà Phạm Thị Minh, Tổ dân cư số 3, khu Hồng Hà 5 (phường Hạ Long), tháng 11/2026.

Trước hoàn cảnh ấy, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh đã chủ động đến thăm hỏi, động viên và cùng chia sẻ khó khăn với gia đình. Bà Hoàng Thanh Thủy, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh, cho biết: Sống cùng khu dân cư, nắm rõ tình cảnh của gia đình bà Minh trong nhiều năm, chúng tôi đã vận động tiền, hiện vật, quyên góp ủng hộ để bà và các cháu có điều kiện ổn định cuộc sống.

Nhận những phần quà nhu yếu phẩm, bà Phạm Thị Minh xúc động bày tỏ: Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm, động viên của các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã giúp bà cháu tôi vượt qua khó khăn.

Ngôi nhà của bà Minh hiện đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão, chính quyền địa phương lại phải hỗ trợ bà cháu di dời. Mong muốn lớn nhất của bà Phạm Thị Minh, cũng là mong muốn của CLB, là xây dựng được một căn nhà kiên cố để bà và các cháu yên tâm sinh sống. Đó chỉ là một trong hàng chục hoàn cảnh CLB đã giúp đỡ.

Được thành lập năm 2014, lúc đầu CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh chỉ có 13 thành viên, làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung tấm lòng thiện nguyện, mong muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế trong xã hội. CLB phối hợp kết nối với các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tìm kiếm những trường hợp khó khăn nhất, những người không may gặp rủi ro, mắc bệnh hiểm nghèo, hoạn nạn... để kêu gọi các thành viên và các nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ.

CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh trao 65 triệu đồng và quà tặng bằng hiện vật cho gia đình bà Lã Thị Lâm tại lễ khánh thành nhà nhân đạo ở thôn Bản Chuồng (xã Lục Hồn), tháng 10/2026.

Vì vậy, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh đã thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp theo từng địa chỉ cụ thể, như: Tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn; hỗ trợ người dân bị thiên tai; nhận đỡ đầu, trợ giúp học sinh mồ côi... Hằng năm, CLB còn tổ chức nhiều đợt vận động quyên góp sách vở, quần áo, hiện vật và tài chính cho các dự án từ thiện tại những vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố.

Trong những đợt thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tinh thần hào sảng, nghĩa tình của người Quảng Ninh lại được thể hiện rõ nét qua những hành động cụ thể của CLB. Đơn cử như cơn bão số 3 (Yagi) cuối năm 2024, CLB đã tổ chức các chương trình thiện nguyện hỗ trợ bà con ngư dân ở các thôn đảo của đặc khu Vân Đồn, các hộ gia đình thiệt hại nặng ở khu vực Hạ Long và xã Tiên Yên với tổng kinh phí bằng tiền và hiện vật lên tới hàng trăm triệu đồng. CLB cũng vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ đồng bào miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc trong những đợt bão lũ, sạt lở.

Sau 12 năm hình thành và phát triển, từ 13 thành viên ban đầu, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh hiện đã có 3.500 thành viên trong và ngoài thành phố. Tổng giá trị tiền và hiện vật CLB huy động được đến nay đạt trên 16 tỷ đồng với 16.350 suất quà trợ giúp cho hàng nghìn trường hợp khó khăn.

Với những thành tích trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhiều năm qua, CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh đã được các cấp, các ngành ở Trung ương, trong và ngoài thành phố tôn vinh, khen thưởng.