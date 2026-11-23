Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng cộng đồng an toàn

Những năm qua, thông qua vai trò cầu nối của Hội Chữ thập đỏ, Quảng Ninh đã tiếp nhận và triển khai hiệu quả nhiều nguồn lực viện trợ quốc tế vào chăm sóc sức khỏe, ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục thiên tai. Không chỉ đón nhận sự hỗ trợ, Quảng Ninh còn tích cực sẻ chia với bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Chuyên gia Nhật Bản kiểm tra rừng ngặp mặn khu vực bãi triều xã Hải Ninh.

Có đường bờ biển dài, nhiều đảo và thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, triều cường, Quảng Ninh sớm xác định công tác nhân đạo cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, kết nối các nguồn hỗ trợ, bảo đảm mỗi khoản viện trợ đến đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả lâu dài.

Năm 2015, Dự án OD4 do Hội Chữ thập đỏ Na Uy tài trợ đã tạo dấu ấn tại Cô Tô với nhiều hoạt động thiết thực: Chăm sóc người khuyết tật tại nhà, sửa nhà cho hộ khó khăn, làm đường dân sinh, vệ sinh môi trường và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Điểm nổi bật là người dân địa phương trực tiếp tham gia, trở thành chủ thể của các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

Năm 2018, hợp tác tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án “Trồng cây ngập mặn, chắn sóng tại Quảng Ninh” do Tổ chức ACTMANG (Nhật Bản) và Viện Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 120 triệu đồng cùng kỹ thuật, giúp Hội Chữ thập đỏ địa phương trồng, bảo vệ 15ha rừng ngập mặn tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà (nay là xã Quảng Hà). Dù điều kiện trồng khó khăn, cây bị hà bám và gia súc phá hoại, tỷ lệ sống vẫn đạt 93%.

Quảng Ninh cũng chú trọng xây dựng mô hình cộng đồng để hợp tác phát huy hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình “Cộng đồng an toàn” tại xã Liên Hòa giai đoạn 2018 - 2022, với 10 lớp tập huấn phòng ngừa thiên tai cho 360 học viên và hỗ trợ xây 7 nhà nhân đạo trị giá 350 triệu đồng. Nhờ vậy, tỷ lệ người mắc bệnh tiêu chảy, hô hấp, phụ khoa giảm 30%, 44 hộ thoát nghèo bền vững.

Khả năng huy động nhanh của mạng lưới Chữ thập đỏ được kiểm chứng rõ trong đại dịch Covid-19. Đầu năm 2021, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cấp 100 triệu đồng để Quảng Ninh hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm cho người dân vùng cách ly ở Hạ Long, Đông Triều và giúp 400 hộ khó khăn ở Quảng Yên, Đông Triều, Vân Đồn. Sau bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024, Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ 1 triệu bảng Anh (khoảng 32 tỷ đồng) qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc gồm nhu yếu phẩm khẩn cấp, tiền mặt, dịch vụ y tế, nước sạch. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Catherine West cũng đã đến thăm xã Tiền An (thị xã Quảng Yên trước đây), hỗ trợ 2 gia đình có nhà hư hỏng nặng.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất năm 2023.

Song song với tiếp nhận, Quảng Ninh tích cực sẻ chia với bạn bè quốc tế. Đầu tháng 3/2023, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất; sau một tháng, toàn tỉnh tiếp nhận và trao 930 triệu đồng. Năm 2025, hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Các phường Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng đều đóng góp trên 400 triệu đồng; phường Bãi Cháy và đặc khu Vân Đồn gần 300 triệu đồng. Xúc động nhất là 2 em học sinh ở xã Đầm Hà dành trọn số tiền tiết kiệm nuôi lợn đất hơn 10 triệu đồng gửi tặng nhân dân Cuba.

Chủ động kết nối nguồn lực quốc tế, phát huy nội lực cộng đồng đã giúp hoạt động nhân đạo ở Quảng Ninh ngày càng thiết thực, hiệu quả. Từ hỗ trợ xây nhà, trồng rừng ngập mặn đến sẻ chia với bạn bè quốc tế, các hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng cộng đồng an toàn, phát triển bền vững.