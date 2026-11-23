Quân y đồng hành cùng sức khoẻ bộ đội

Chăm sóc sức khỏe bộ đội là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với từng ca khám, đợt kiểm tra sức khỏe và quá trình theo dõi, điều trị của mỗi quân nhân. Bằng chuyên môn và sự tận tình, đội ngũ quân y Bệnh xá, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS thành phố) góp phần bảo đảm sức khỏe, quân số cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều tháng nay, Trung tá Trần Văn Đồng, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự thành phố, vẫn thường xuyên đến Bệnh xá Bộ CHQS thành phố để thăm khám và điều trị ngoại trú. Do thời gian điều trị kéo dài, anh được đội ngũ y, bác sĩ theo dõi sức khỏe, hướng dẫn thực hiện các chỉ định và nhắc lịch tái khám. “Điều trị lâu ngày, có lúc tôi cũng lo lắng. Các bác sĩ, y sĩ thường xuyên hỏi thăm, hướng dẫn cụ thể, giúp tôi yên tâm hơn và cố gắng thực hiện đúng chỉ định” - Trung tá Đồng chia sẻ.

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lý, bác sĩ, phụ trách Bệnh xá, cho biết: “Với những quân nhân điều trị ngoại trú, chúng tôi đánh giá diễn biến sức khỏe qua từng lần tái khám để tư vấn hướng chăm sóc phù hợp. Sự phối hợp và chủ động trao đổi của người bệnh cũng rất cần thiết để quân y kịp thời nắm bắt tình trạng sức khoẻ; qua đó, điều chỉnh phác đồ điều trị khi cần”.

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Lý, bác sĩ, phụ trách Bệnh xá khám sức khoẻ cho Trung tá Trần Văn Đồng, cán bộ Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ quân sự thành phố. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trường hợp Trung tá Đồng cho thấy công tác chăm sóc tại Bệnh xá không chỉ dừng ở việc khám bệnh, mà còn có sự theo dõi trong suốt quá trình điều trị ngoại trú. Công việc ấy được duy trì thường xuyên với số lượng người bệnh lớn. Trong năm 2026, Bệnh xá cấp cứu, thu dung và điều trị 3.958 lượt; điều trị nội trú 1.080 lượt, chuyển tuyến 112 lượt. Để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đơn vị duy trì trực chuyên môn, đồng thời sử dụng các thiết bị siêu âm, X-quang kỹ thuật số, xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu và điện tim hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi bệnh nhân. Các trường hợp điều trị được bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai biến, biến chứng.

“Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên trao đổi chuyên môn và cập nhật kiến thức mới. Bệnh xá cải tiến hệ thống sổ sách, mẫu biểu, hồ sơ bệnh án; ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn và quản lý dược. Cùng với đó, đội ngũ quân y luôn chú trọng y đức, tận tình hướng dẫn người bệnh; các trang thiết bị hiện có được khai thác phù hợp để phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị. Việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, cùng những buổi giao ban, trao đổi kinh nghiệm và các lớp tập huấn chuyên môn giúp cán bộ, nhân viên quân y nâng cao năng lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội” - Thượng tá Nguyễn Thị Lý nói.

Đi đôi với công tác khám, chữa bệnh, hoạt động quản lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng được duy trì đạt hiệu quả cao. Trong năm, Bệnh xá tổ chức khám phúc tra cho hơn 300 chiến sĩ mới nhập ngũ; khám sức khỏe định kỳ cho gần 800 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy cùng các Ban CHQS xã, phường. Qua đó, đơn vị nắm bắt tình hình sức khỏe quân nhân, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc phù hợp; những trường hợp cần theo dõi, điều trị được tiếp tục quản lý theo chuyên môn.

Lực lượng quân y khám sức khoẻ cho chiến sĩ. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Bên cạnh nhiệm vụ tại Bệnh xá, lực lượng quân y còn bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong các hội thi, hội thao và nhiệm vụ đột xuất. Đơn vị kiện toàn tổ cấp cứu ngoại viện gồm một bác sĩ, hai y sĩ, chuẩn bị cơ số thuốc và dụng cụ cấp cứu để sẵn sàng tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, nhân viên quân y cũng tham gia xây dựng khu căn cứ, bệnh viện dã chiến phục vụ diễn tập, qua đó rèn luyện khả năng phối hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những tình huống khác nhau.

Với sự chủ động trong công tác chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ quân y, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ được duy trì nền nếp, hiệu quả. Đây là một trong những yếu tố góp phần bảo đảm quân số khỏe, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố.