Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao Trưởng Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam

Ngày 29/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã tiếp xã giao ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh tiếp xã giao ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đánh giá cao sự quan tâm và phối hợp, hợp tác của Đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam trong việc thúc đẩy trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa nói chung, lĩnh vực quản lý di sản thế giới nói riêng.

Tiếp nối sự hợp tác thành công giữa thành phố Quảng Ninh và Văn phòng đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam trong những năm qua và trong bối cảnh UNESCO đang xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động 5 năm tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thành phố Quảng Ninh mong muốn UNESCO hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số trong quản lý di sản; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ di sản thế giới. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách, huy động và phân bổ nguồn lực cho bảo tồn, tôn tạo di sản; bảo vệ môi trường, quản lý điểm đến, qua đó nâng cao hiệu quả bảo tồn gắn với phát huy giá trị di sản. Cùng với đó, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, quảng bá hình ảnh, những giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh và các di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử đến với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh tặng quà lưu niệm cho Trưởng Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Quảng Ninh trong các lĩnh vực thành phố ưu tiên, nhất là giáo dục, văn hóa, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực được UNESCO quan tâm, ưu tiên thúc đẩy tại Việt Nam.

Chia sẻ về các cơ hội hợp tác cụ thể, ông Jonathan Wallace Baker đề xuất tiếp tục làm việc, trao đổi với các sở, ngành của thành phố để xác định những nội dung phù hợp, có khả năng triển khai hiệu quả. Đáng chú ý, UNESCO hiện đang triển khai dự án giáo dục về đại dương nhằm nâng cao nhận thức cho trẻ em về gìn giữ, bảo vệ đại dương. Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ mong muốn phối hợp với Quảng Ninh nghiên cứu, triển khai dự án, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho thế hệ trẻ.

Trên cơ sở những đề xuất của ông Jonathan Wallace Baker, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và các sở, ngành liên quan, tiếp tục trao đổi, rà soát các nội dung đề xuất, khả năng hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Qua đó, cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, hoạt động thiết thực trong thời gian tới.