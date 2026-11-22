Bình Liêu tổ chức Ngày hội di sản Then Tày năm 2026

Trong 2 ngày 21 và 22/11, xã Bình Liêu đã tổ chức thành công Ngày hội di sản Then Tày năm 2026 với chủ đề “Mạch Then nơi biên cương”, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến tham dự, trải nghiệm.

Ngày hội di sản Then Tày năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường 25/12 và khu vực chợ trung tâm xã Bình Liêu, góp phần tạo nên không gian lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao biên giới.

Màn đồng diễn Then - đàn tính cộng đồng quy mô lớn của các học sinh, thanh niên và nghệ nhân đã thể hiện rõ sức sống mới của di sản trong thế hệ trẻ hôm nay.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra vào 20h00 tối 21/11 tại Quảng trường 25/12. Với kết cấu 3 lớp nghệ thuật gồm “Then từ cội nguồn”, “Tiếng Then trao truyền” và “Then gọi mùa mới”, chương trình đã tái hiện sinh động câu chuyện gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn di sản bằng chính lời ca, tiếng đàn của những chủ thể văn hóa.

Sự tham gia biểu diễn của NSND Triệu Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, cùng các nghệ nhân đến từ Lạng Sơn hòa quyện với tiếng hát Then của các nghệ nhân Bình Liêu đã mang đến cho khán giả những tiết mục giàu cảm xúc. Đặc biệt, màn đồng diễn Then - đàn tính cộng đồng quy mô lớn của 100 học sinh, thanh niên và nghệ nhân đã thể hiện rõ sức sống mới của di sản trong thế hệ trẻ hôm nay.

Nhân dân và du khách được trải nghiệm và theo dõi quy trình chế tác đàn tính.

Tiếp nối các hoạt động, từ 8h00 sáng 22/11, không gian chợ trung tâm xã Bình Liêu trở thành “lớp học mở” gần gũi, hấp dẫn thông qua chuỗi workshop và trải nghiệm thực tế. Với tấm “Hộ chiếu trải nghiệm Ngày hội di sản Then”, người dân và du khách được trực tiếp trò chuyện với nghệ nhân, tham quan khu trưng bày tư liệu, nhạc cụ, trang phục truyền thống, theo dõi quy trình chế tác đàn tính và tham gia lớp học ngắn “Nghệ nhân truyền Then cho em”.

Cùng với đó, không gian ẩm thực và các gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản OCOP địa phương cũng thu hút sự quan tâm lớn của du khách, tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản với quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch bản địa.

Tại chợ Bình Liêu, nhân dân và du khách được thưởng thức cơm mới của Bình Liêu.

Thành công của Ngày hội di sản Then Tày năm 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực của Bình Liêu trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Tày, tôn vinh đội ngũ nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Bình Liêu hoàn thiện hồ sơ đề xuất nâng tầm Ngày hội Then Tày trở thành sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp vùng trong tương lai.