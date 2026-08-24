Luật sửa đổi 4 luật lĩnh vực khoa học-công nghệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp

Luật tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh.

Sáng 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (477/477).

Trước đó, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết: Dự án Luật lần này chỉ tập trung luật hóa các chủ trương đã được cấp có thẩm quyền quyết định, gồm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh.

Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. (Ảnh: DUY LINH)

Về phân quyền trong quản lý nhà nước, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, bên cạnh việc phân quyền cho Bộ Khoa học và Công nghệ, dự thảo Luật đã bổ sung quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trình các cấp có thẩm quyền đối với các đề án, chính sách có nội dung quan trọng liên ngành, liên lĩnh vực và vượt thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về hiệu lực thi hành và các điều khoản chuyển tiếp, tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội về việc sớm đưa các chính sách có lợi cho người dân, doanh nghiệp vào cuộc sống, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 5 của dự thảo luật, theo đó đã bổ sung quy định hai nội dung có hiệu lực sớm từ ngày 1/10/2026 thay vì có hiệu lực chung của luật vào ngày 1/3/2027.

Về một số ý kiến khác của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã nghiêm túc rà soát, tiếp thu và đã chỉnh lý vào dự thảo Luật.

"Các quy định của dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp", Phó Thủ tướng cho hay.