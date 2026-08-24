Quảng Ninh: Đột phá hạ tầng số, bứt phá kinh tế số

Thời gian qua, Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái hạ tầng số đồng bộ, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Từ tháng 6/2026, tại khu vực chợ Hà Lầm và một số khu vực trung tâm khác của phường Hà Lầm, người dân và tiểu thương có thể sử dụng wifi công cộng miễn phí để kết nối Internet, thực hiện các giao dịch, thanh toán trực tuyến. Đây là minh hoạ sinh động cho việc nỗ lực đầu tư, hoàn thiện theo hướng đồng bộ hệ thống hạ tầng số của Quảng Ninh. Sau hơn 1 năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đến tháng 6/2026, toàn tỉnh đã đưa vào vận hành 5.970 trạm BTS, trong đó khoảng 3.400 trạm 4G, bảo đảm phủ sóng 99,6% dân số, cùng 676 trạm 5G, với tỷ lệ phủ sóng khoảng 94% dân số. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang FTTH đạt 97,74%...

Cán bộ Viettel Quảng Ninh lắp đặt và vận hành các trạm phát sóng lưu động đảm bảo phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của Quảng Ninh.

Một hợp phần hết sức quan trọng cho hạ tầng chuyển đổi số cũng đang được Quảng Ninh tập trung hoàn thiện là hệ thống dữ liệu và các nền tảng phục vụ vận hành chính quyền số. Hiện toàn tỉnh duy trì ổn định 3 trung tâm tích hợp dữ liệu, gồm Trung tâm IDC vận hành toàn bộ hệ thống chính quyền điện tử; Trung tâm dữ liệu khối Đảng và Trung tâm dữ liệu của Văn phòng UBND. Cùng với đó là hệ thống nền tảng tích hợp và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND đã ban hành hơn 80 văn bản chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số, trong đó nhiều nội dung trực tiếp tập trung xây dựng, hoàn thiện các hạ tầng số nền tảng. Năm 2026, Quảng Ninh bố trí 1.089 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách, cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó ngân sách cấp tỉnh hơn 981 tỷ đồng, ngân sách cấp xã gần 108 tỷ đồng.

Cùng với nguồn lực nhà nước, Quảng Ninh mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn như Viettel, VNPT, MobiFone và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 tập trung vào phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, mạng 5G và các nền tảng số dùng chung.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận mới là chuyển từ đầu tư các hệ thống công nghệ riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hạ tầng số đồng bộ, lấy dữ liệu làm trung tâm và khả năng kết nối, chia sẻ làm nền tảng. Đặc biệt, kể từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đã nhanh chóng rà soát, chuẩn hóa hệ thống mạng nội bộ, mạng truyền số liệu chuyên dùng, thiết bị đầu cuối và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, bảo đảm kết nối đến 100% xã, phường, đặc khu. Hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành được đặt trong yêu cầu bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Móng Cái 2 giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia với nhiều dữ liệu được kết nối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu của Quảng Ninh.

Theo định hướng đến năm 2030, Quảng Ninh đặt trọng tâm là phát triển mạng 5G, IoT trong các khu công nghiệp, ứng dụng IoT tại khu vực cửa khẩu và hạ tầng logistics. Việc đầu tư hướng tới sự đồng bộ giữa hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, nền tảng tích hợp và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành 3 lớp nền tảng gồm nền tảng thể chế, nền tảng kiến trúc số và nền tảng dữ liệu; đồng thời triển khai đồng bộ bộ 3 chiến lược gồm Chiến lược phát triển dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số và Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Trong giai đoạn mới, mục tiêu Quảng Ninh đặt ra không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là việc xây dựng năng lực quản trị mới, tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số và hình thành những phương thức phát triển mới. Trong đó, hạ tầng số được kỳ vọng sẽ trở thành một dạng hạ tầng phát triển mới của Quảng Ninh, song hành với hạ tầng giao thông, đô thị, logistics và các công trình hạ tầng kinh tế xã hội.

Hạ tầng số cũng sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong một không gian vận hành mới. Ở đó, hạ tầng viễn thông là lớp kết nối; trung tâm dữ liệu là nơi lưu trữ, vận hành; nền tảng tích hợp tạo khả năng chia sẻ; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cung cấp nguồn dữ liệu cho quản trị và cung cấp dịch vụ. Từ đó, mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh sẽ có thêm điều kiện để được hiện thực hóa.