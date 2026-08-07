Mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của chuyến thăm này.

Tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Được xây dựng trên nền tảng hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng những thành tựu hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả, hai nước Việt Nam và Australia ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng; đồng thời có nhu cầu tăng cường hợp tác góp phần giúp mỗi nước ứng phó tốt hơn với những biến động sâu sắc của môi trường quốc tế.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, trọng tâm của chuyến thăm là nhằm tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Đồng thời, chuyến thăm cũng định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới trên các lĩnh vực then chốt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới.

Xây dựng quan hệ Việt Nam-Australia trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác có hiệu quả cao

Khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia.

“Chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và biểu tượng hết sức sâu sắc. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam-Australia trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác có hiệu quả cao, dựa trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm.(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương. Đây là dịp để hai nước khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung của thời đại, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới đa cực công bằng và bền vững, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác phát triển bền vững và tăng cường lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.

“Thành công của chuyến thăm không chỉ tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia trong giai đoạn phát triển tiếp theo mà còn tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của mối quan hệ này đối với lợi ích lâu dài của mỗi nước, cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới”, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhận định.

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