Mùa hè bổ ích từ những lớp học miễn phí

Với mong muốn mang đến cho thanh, thiếu nhi một mùa hè an toàn, bổ ích, xã Lục Hồn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và các lớp học miễn phí nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, phát triển thể chất, năng khiếu.

Mỗi dịp hè, lớp học hát Then, đàn Tính miễn phí lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn xã Lục Hồn. Tiếng đàn Tính ngân vang, hòa cùng những làn điệu Then đã tạo nên một không gian học tập đầy hứng thú, nơi các em vừa được vui chơi, vừa được bồi đắp tình yêu với bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Tại lớp học, các em được các nghệ nhân dân gian và những người am hiểu hát Then, đàn Tính trực tiếp truyền dạy từ những kiến thức cơ bản như cách gảy đàn, nhận biết các nốt nhạc, kỹ thuật đệm đàn đến những làn điệu Then truyền thống. Qua mỗi buổi học, các em còn được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị của nghệ thuật hát Then trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Tày.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Chu Đình Thép tận tình hướng dẫn các em luyện hát Then, đàn Tính tại lớp học miễn phí mở dịp hè.

Em Nông Nguyệt Hà (học sinh lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Lục Hồn), chia sẻ: Qua từng lời Then, từng giai điệu đàn Tính, em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình và càng thêm yêu quê hương nơi mình sinh ra, lớn lên.

Là người nhiều năm gắn bó với các lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính, Nghệ sĩ Vùng mỏ Chu Đình Thép cho biết: Niềm vui lớn nhất của tôi là được chứng kiến các em say mê tập hát, học đàn và ngày càng yêu thích nghệ thuật truyền thống. Chính sự hứng thú của các em là động lực để tôi tiếp tục đồng hành với những lớp học miễn phí, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc cho thế hệ trẻ.

Không chỉ có lớp học hát Then, đàn Tính được mở, dịp hè năm nay, xã Lục Hồn còn tổ chức nhiều lớp học miễn phí như bơi, võ thuật, bóng đá, cờ vua, tiếng Anh... tạo nên những sân chơi bổ ích dành cho thanh thiếu nhi, học sinh. Lục Hồn là xã miền núi, tập trung trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn khó khăn, trong khi sân chơi và các hoạt động dành cho thiếu nhi chưa nhiều. Vì vậy, việc tổ chức các lớp học miễn phí ngay tại địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Từ những sân chơi bổ ích không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của các em, mà còn góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh trong suốt kỳ nghỉ hè.

Lớp học tiếng Anh miễn phí thu hút đông đảo các em học sinh Trường Tiểu học, THCS Lục Hồn tham gia trong dịp hè.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lục Hồn Đinh Ngọc Trang cho biết: Đoàn Thanh niên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt động hè, đồng thời phối hợp với nhà trường, các tổ chức đoàn thể để mở các lớp học miễn phí. Dịp hè năm 2026, Ban Chỉ đạo hoạt động hè của xã tổ chức 11 lớp học miễn phí ở nhiều lĩnh vực. Đến nay, địa phương đã triển khai được 9 lớp, thu hút gần 200 thanh thiếu nhi, học sinh tham gia.

Cùng với các lớp học miễn phí, hoạt động sinh hoạt hè tại các thôn cũng được duy trì thường xuyên với nhiều nội dung phong phú như trò chơi dân gian, thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu kiến thức và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng lứa tuổi.

Niềm vui của trẻ em khi được tham gia các hoạt động hè do Đoàn Thanh niên xã Lục Hồn tổ chức.

Đặc biệt, trước những tác động ngày càng lớn của môi trường mạng, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Lục Hồn còn lồng ghép tuyên truyền các nội dung về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. Các em được hướng dẫn nhận biết thông tin chính thống, phòng tránh tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Những nội dung thiết thực này góp phần trang bị cho các em kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Từ những lớp học miễn phí và các hoạt động hè ý nghĩa, xã Lục Hồn đã tạo nên sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè, tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện, giúp các em được rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích.