KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2026) Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong các tổ chức cơ sở đảng

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2026), các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TP Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Trọng tâm là chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, phạm vi quản lý rộng đòi hỏi các cấp ủy không chỉ thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát mà còn phải chủ động nhận diện những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh sai phạm để phòng ngừa kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn phường Cửa Ông, tháng 6/2026.

Tại Đảng bộ phường Cao Xanh, yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát được đặt trong thực tiễn địa bàn có hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ phát triển, nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết kiến nghị của nhân dân. Đảng ủy phường đã chú trọng nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên tại các chi bộ; phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách địa bàn trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những biểu hiện thiếu trách nhiệm, hạn chế trong thực thi công vụ. Đồng thời, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tránh dàn trải, hình thức; coi trọng việc đôn đốc khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phạm Thị Thân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cao Xanh, cho biết: Chất lượng kiểm tra, giám sát phải được thể hiện bằng việc phát hiện sớm những hạn chế ngay từ cơ sở, kịp thời chấn chỉnh, không để vi phạm nhỏ kéo dài thành sai phạm lớn. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Không chỉ ở cấp cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.168 tổ chức đảng, 6.058 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 933 tổ chức đảng và 4.030 đảng viên. So với cùng kỳ, số tổ chức đảng được kiểm tra đạt 107,4%; số đảng viên được kiểm tra đạt 124%; số tổ chức đảng được giám sát chuyên đề đạt 111,1%.

Cán bộ, công chức Phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 766 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 51 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 460 tổ chức đảng, 352 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã được xem xét thi hành kỷ luật, thể hiện tinh thần nghiêm minh trong giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đáng chú ý, nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng gắn chặt với những vấn đề thực tiễn, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài sản công; công tác GPMB các dự án trọng điểm; xử lý dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc lựa chọn đúng những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, thất thoát, lãng phí đã góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chia sẻ: Công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, phải là công cụ quan trọng, chủ yếu để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ xem xét, xử lý sang phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở; kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng là dịp nhìn lại những kết quả, kinh nghiệm, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong từng tổ chức đảng. Khi công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ động, thường xuyên, đi vào thực chất, không chỉ góp phần phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa sai phạm, bảo vệ cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Quảng Ninh trong giai đoạn mới.