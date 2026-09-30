Giữ nghiêm kỷ luật Đảng từ kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng để giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tại Quảng Ninh, công tác này được triển khai gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bám sát Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/12/2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp ở Quảng Ninh đã xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 theo nội dung, tiến độ đề ra. Cùng với kiểm tra theo kế hoạch, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng nhằm nắm tình hình, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án nâng cấp QL4B.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/12/2025 của Thành ủy và các nhiệm vụ đặt ra khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án tồn đọng, kéo dài cũng được đưa vào diện giám sát thường xuyên. Đây là những công việc liên quan trực tiếp đến hiệu quả điều hành, sử dụng nguồn lực và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp; đòi hỏi cấp ủy không chỉ ban hành chủ trương mà còn theo sát quá trình thực hiện.

Theo đó, phạm vi kiểm tra, giám sát được mở rộng đến cả tổ chức Đảng và từng đảng viên, đồng thời đặt đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy trong yêu cầu chấp hành kỷ luật, thực hiện trách nhiệm được giao. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 557 tổ chức Đảng và 3.155 đảng viên; hoàn thành giám sát chuyên đề đối với 434 tổ chức Đảng và 1.567 đảng viên, trong đó có 441 cấp ủy viên.

Bên cạnh kiểm tra định kỳ, cấp ủy các cấp còn tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 11 đảng viên, trong đó có 6 cấp ủy viên. Qua xem xét, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 113 đảng viên; trong số đảng viên bị kỷ luật có 37 cấp ủy viên, chiếm 32,7%. Việc kiểm tra khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định góp phần làm rõ trách nhiệm, ngăn những sai phạm tiếp tục kéo dài.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng triển khai nhiều nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, 6 tháng đầu năm đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 518 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng đối với 350 tổ chức Đảng. Thông qua kiểm tra, cơ quan kiểm tra có điều kiện đánh giá cách cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện trách nhiệm của mình, từ việc xây dựng chương trình đến xem xét, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm.

Công tác kiểm tra tài chính Đảng được thực hiện đối với 62 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất, kinh doanh; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí tại 504 tổ chức Đảng. Qua đó, giúp phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót trong quản lý, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ quy định đối với những nguồn lực được giao cho tổ chức Đảng quản lý.

Cùng thời gian, ủy ban kiểm tra các cấp còn giám sát 178 tổ chức Đảng và 146 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 31 đảng viên. Trong số đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có 12 cấp ủy viên, chiếm 38,7%. Các cơ quan kiểm tra đã giải quyết tố cáo đối với 5 đảng viên và thi hành kỷ luật 68 đảng viên, trong đó có 14 cấp ủy viên.

Để nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với cơ quan, đơn vị liên quan cũng được ban hành. Sự phối hợp này có ý nghĩa trong trao đổi thông tin, xác minh, xử lý vụ việc và theo dõi việc thực hiện kết luận sau kiểm tra.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát còn gắn với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Thành phố thành lập tổ công tác theo dõi, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó tăng cường khả năng phát hiện vấn đề từ sớm.

Cùng với hoạt động kiểm tra trong Đảng, công tác thanh tra và khắc phục sau thanh tra tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra thành phố triển khai 55 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 26 cuộc; kiến nghị thu hồi về NSNN 31,8 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác về kinh tế 9,1 tỷ đồng. Các cấp, ngành đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được nêu tại kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Qua kiểm tra, giám sát, các vi phạm được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý; ý thức chấp hành của tổ chức Đảng và đảng viên có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không dừng lại ở đó, hiệu quả lâu dài nằm ở việc mỗi cấp ủy chủ động tự kiểm tra, mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa và thực hiện đúng chức trách ngay trong công việc hằng ngày. Trong giai đoạn Quảng Ninh triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển mới, công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục bám sát những lĩnh vực, địa bàn và khâu công việc dễ phát sinh sai phạm; coi trọng giám sát thường xuyên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện nghiêm kết luận sau kiểm tra. Giữ nghiêm kỷ luật Đảng từ mỗi tổ chức, mỗi đảng viên chính là nền tảng để nâng cao chất lượng lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo đảm các chủ trương đi vào thực tiễn.