Nâng cấp dây chuyền sản xuất vật liệu nổ công nghiệp của TKV

Trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là nguồn vật tư đặc biệt quan trọng, trực tiếp phục vụ công tác khoan, nổ mìn, phá vỡ đất đá tại các mỏ lộ thiên và công trình khai thác khoáng sản. Vì vậy, nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất VLNCN không chỉ là yêu cầu đối với Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO - TKV, mà còn góp phần bảo đảm tính liên tục, ổn định của chuỗi sản xuất than, khoáng sản.

Tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO - TKV, hoạt động sản xuất được tổ chức trên hệ thống dây chuyền với nhiều công nghệ khác nhau, đáp ứng yêu cầu đa dạng của các đơn vị khai thác. Năm 2025, Công ty sản xuất 81.665,1 tấn thuốc nổ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 36.574,8 tấn. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của đơn vị trong bảo đảm nguồn cung VLNCN phục vụ sản xuất của TKV và các khách hàng.

Điểm đáng chú ý trong năng lực sản xuất của công ty là hệ thống công nghệ khá đa dạng. Đối với thuốc nổ ANFO, công ty áp dụng công nghệ phối trộn Amoni Nitrat và Diesel, với thiết bị sản xuất gồm cả thiết bị tĩnh và thiết bị trộn nạp di động. Công nghệ này cho phép tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng khai trường, đáp ứng yêu cầu cung ứng VLNCN tại các khu vực sản xuất.

Với thuốc nổ nhũ tương hầm lò 1 và 2, công ty sử dụng 2 dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc và Trung Quốc. Thuốc nổ NTR07, công ty sử dụng công nghệ phối trộn chất nhũ tương nền theo công nghệ Malaysia với Amoni Nitrat cùng các chất nhạy hóa, xúc tiến. Các loại thuốc nổ nhũ tương rời bao gói, HPEX, NTLT5 được thực hiện theo công nghệ của Tổng Công ty Hóa chất mỏ.

Sản phẩm nhũ tương hầm lò của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO - TKV.

Sự đa dạng về công nghệ giúp công ty có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của hoạt động khai thác. Mỗi loại sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền, thiết bị và quy trình công nghệ phù hợp, gắn với yêu cầu sử dụng thực tế. Đây cũng là nền tảng để công ty từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản lượng và chủ động hơn trong cung ứng VLNCN.

Đặc biệt, tất cả các công nghệ sản xuất VLNCN đang được áp dụng tại công ty đều được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN tại Việt Nam, đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với một lĩnh vực sản xuất đặc thù, đồng thời khẳng định cơ sở pháp lý và yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Từ nền tảng công nghệ hiện có, việc nâng cấp dây chuyền đang được công ty chú trọng. Một trong những nội dung được triển khai là đầu tư hệ thống giám sát vận hành dây chuyền sản xuất NTR08, NTR10, các dây chuyền ANFO tĩnh và các xe sản xuất di động. Việc tăng cường hệ thống giám sát hướng tới nâng cao khả năng kiểm soát quá trình vận hành, kịp thời phát hiện những bất thường và nâng cao độ ổn định, an toàn của thiết bị.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công ty, đơn vị hiện đang hoàn tất các khâu hiệu chỉnh để chuẩn bị đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương hầm lò thứ hai theo công nghệ Trung Quốc. Dây chuyền này về cơ bản sẽ sử dụng công nghệ đồng nhất với dây chuyền nhũ tương hầm lò 1, nhưng thể hiện sự đồng bộ thiết bị và mức độ tự động hóa cao hơn. Dự kiến, trong tháng 8 năm nay, công ty sẽ đưa dây chuyền vào hoạt động, góp phần nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Cùng với đầu tư mới, công tác sửa chữa, bảo dưỡng các dây chuyền hiện hữu được thực hiện thường xuyên. Đây là yêu cầu quan trọng để duy trì năng lực sản xuất, hạn chế thời gian dừng máy và bảo đảm các thiết bị luôn trong trạng thái vận hành an toàn. Với dây chuyền sản xuất VLNCN, duy trì thiết bị ổn định không chỉ có ý nghĩa về năng suất mà còn trực tiếp liên quan đến kiểm soát rủi ro trong sản xuất.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu hiện đại hóa không chỉ ở máy móc, thiết bị mà cả phương thức quản lý. Từ tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn, sản xuất đến đóng gói, vận chuyển, bảo quản và cung ứng, từng công đoạn đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Việc tăng cường giám sát, tự động hóa và số hóa dữ liệu sản xuất sẽ giúp nâng cao khả năng kiểm soát các thông số kỹ thuật, hỗ trợ công tác quản lý thiết bị và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn.

Tại khâu bao gói, vận chuyển sản phẩm, Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO - TKV đang ứng dụng robot thay thế nhân công, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nâng cấp dây chuyền sản xuất VLNCN không đơn thuần là tăng thêm công suất, quan trọng hơn là nâng cao độ ổn định của dây chuyền, kiểm soát tốt hơn các công đoạn sản xuất, sử dụng hiệu quả thiết bị và tăng cường an toàn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa ngành công nghiệp hóa chất mỏ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật liệu nổ cho khai thác than, khoáng sản của TKV.