Tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2026 Những người mang ánh sáng vào lòng đất

Có một thế giới nằm sâu trong lòng đất, nơi không có ánh sáng mặt trời, nhưng mỗi ngày, những người thợ mỏ vẫn bền bỉ mang vào đó ánh sáng của trí tuệ, niềm tin và khát vọng, làm nên những tấn “vàng đen” cho Tổ quốc. Để một lò chợ cơ giới hóa có thể vận hành, phía sau những nhịp máy đầu tiên là cả một hành trình dài của con người và thiết bị - nơi mà những đảng viên, những người thợ mang theo truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", vượt qua khó khăn, làm chủ công nghệ và mở ra những hành trình phát triển mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu - TKV nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa; triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 22-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/12/2024 về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Đây là định hướng quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, đồng thời từng bước hiện đại hóa phương thức khai thác than trong điều kiện ngày càng xuống sâu, diện khai thác phức tạp.

Năm 2025, hành trình ấy được những người thợ Phân xưởng Khai thác 6, Công ty Than Nam Mẫu hiện thực hóa bằng công trình đầu tư thiết bị công nghệ cơ giới hóa khai thác tại lò chợ NM I-6B, tầng -50/-200. Công trình được khởi động từ cuối năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và sự phối hợp của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Hệ thống được thiết kế theo hướng cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ, với công suất từ 250.000-300.000 tấn than/năm, gồm 80 dàn chống thủy lực đồng bộ cùng máy khấu combai, máng cào, máy đập, cầu truyền tải, hệ thống điều khiển tự động và các thiết bị vận tải liên hợp. Nhưng một hệ thống hiện đại không tự mình tạo nên những tấn than. Đằng sau mỗi thiết bị là bàn tay người thợ. Đằng sau mỗi vòng cắt là sự chuẩn bị, kinh nghiệm, kỷ luật và tinh thần đồng đội. Và đằng sau một công trình hoàn thành đúng tiến độ là một tập thể cùng chung quyết tâm.

Đó là câu chuyện của Phân xưởng Khai thác 6 - một trong những tập thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nơi những người đảng viên tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu bằng chính công việc của mình.

Những bước đầu làm chủ công nghệ.

Từ những lần thử máy đầu tiên, người thợ đã từng bước nắm bắt công nghệ, chuẩn bị cho quá trình đưa hệ thống vào điều kiện sản xuất thực tế.

Tháo dỡ để bắt đầu hành trình.

Sau quá trình chạy thử và thực hành, hệ thống được tháo dỡ thành từng bộ phận để chuẩn bị đưa xuống lòng đất. Mỗi chi tiết được tháo theo trình tự, mỗi bộ phận được chuẩn bị cho một chặng đường mới. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác, bởi những thiết bị này sẽ phải vượt qua các tuyến đường lò trước khi được lắp đặt trở lại ở vị trí thiết kế.

Bước chân vào lòng đất.

Rời mặt bằng, những người thợ Phân xưởng Khai thác 6 bắt đầu hành trình xuống lò. Ánh sáng bên ngoài dần khuất lại phía sau, nhường chỗ cho những ánh đèn trên mũ bảo hộ.

Đưa thiết bị xuống lò.

Từng bộ phận của hệ thống cơ giới hóa được đưa xuống lòng đất, bắt đầu hành trình đến vị trí lắp đặt. Những thiết bị có trọng lượng lớn được vận chuyển qua các tuyến đường lò với không gian hạn chế. Mỗi thao tác đều cần sự phối hợp chặt chẽ giữa con người và phương tiện. Đưa được thiết bị xuống lò an toàn cũng là đưa thêm một phần của công trình tiến gần hơn tới ngày vận hành.

Vượt qua những đường lò.

Trong lòng đất, hành trình của thiết bị tiếp tục qua những cung đường đặc thù. Không gian chật hẹp, điều kiện làm việc phức tạp khiến mỗi chuyến vận chuyển trở thành một bài toán về kỹ thuật và an toàn. Sức mạnh của máy móc chỉ có thể phát huy khi được kết hợp với kinh nghiệm, sự bình tĩnh và khả năng phối hợp chính xác của người thợ.

Đưa thiết bị vào vị trí.

Từng bộ phận được đưa đến đúng vị trí theo phương án kỹ thuật. Những thao tác nâng, kéo, định vị được thực hiện cẩn trọng dưới sự phối hợp của nhiều vị trí làm việc. Trong lòng đất, không có chỗ cho sự vội vàng. Mỗi thao tác chính xác là cơ sở để những công đoạn phía sau được thực hiện an toàn và thuận lợi.

Lắp đặt từng bộ phận.

Từ những thiết bị được đưa xuống lòng đất, hệ thống cơ giới hóa từng bước được lắp đặt. Từng bộ phận được liên kết, từng vị trí được căn chỉnh. Người thợ vừa trực tiếp thi công, vừa vận dụng kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế để đưa những thiết bị riêng lẻ trở thành một hệ thống đồng bộ.

Một hệ thống đang thành hình.

Mỗi người một phần việc, mỗi vị trí một nhiệm vụ. Từng thiết bị được hoàn thiện, từng hệ thống được kết nối, diện sản xuất mới dần hiện rõ giữa lòng đất. Đó là lúc những thiết bị tưởng như rời rạc bắt đầu trở thành một chỉnh thể. Và phía sau sự hình thành ấy là công sức của cả một tập thể, nơi mỗi người hiểu rằng phần việc của mình luôn gắn với kết quả chung.

Làm chủ công nghệ.

Cơ giới hóa không chỉ đưa máy móc hiện đại vào lòng đất, mà còn đòi hỏi người thợ phải thay đổi chính mình. Người thợ hôm nay không chỉ làm việc bằng sức lực và kinh nghiệm, mà phải hiểu thiết bị, nắm vững công nghệ, thành thạo quy trình vận hành và chủ động xử lý những tình huống kỹ thuật trong thực tế. Từ những buổi thực hành trên mặt bằng đến từng thao tác dưới lòng đất, đó là hành trình người thợ tự nâng cao trình độ để làm chủ công nghệ mới.

Người đảng viên tiên phong.

Phân xưởng Khai thác 6 là một trong những chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những công việc khó khăn, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ nét. Những đảng viên của chi bộ có mặt tại hiện trường, tháo gỡ khó khăn; sẵn sàng nhận phần việc khó. Ở nơi sâu trong lòng đất, sự gương mẫu không nằm ở lời nói, mà được đo bằng tinh thần trách nhiệm và kết quả của từng nhiệm vụ.

Kiểm tra trước giờ vận hành.

Sau khi lắp đặt, toàn bộ hệ thống được kiểm tra, căn chỉnh và hoàn thiện trước khi bước vào vận hành. Chỉ khi những điều kiện cần thiết được bảo đảm, hệ thống mới sẵn sàng cho những nhịp máy đầu tiên.

Những nhịp máy đầu tiên.

Rồi thời khắc được chờ đợi cũng đến. Những nhịp máy đầu tiên vang lên trong lòng đất, đánh dấu hệ thống cơ giới hóa mới chính thức bước vào vận hành. Âm thanh ấy là kết quả của cả một hành trình, từ sự chỉ đạo sát sao; quyết tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động đến thực tế những ngày chạy thử trên mặt bằng, tháo dỡ, vận chuyển xuống lò đến lắp đặt, căn chỉnh và kiểm tra. Sau thời gian triển khai khẩn trương, công trình đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật, ra những tấn than đầu tiên.

Kỷ luật và Đồng tâm.

Trong lòng đất, không có công việc của riêng một người. Mỗi vị trí, mỗi thao tác đều gắn với công việc của đồng đội. Một người làm đúng quy trình là góp phần bảo đảm an toàn cho người bên cạnh; một mắt xích vận hành chính xác là điều kiện để cả hệ thống hoạt động hiệu quả. Đó chính là sức mạnh "Kỷ luật và Đồng tâm" - truyền thống đã được những người công nhân Vùng mỏ vun đắp qua hơn 90 năm và tiếp tục được Chi bộ Phân xưởng Khai thác 6 gìn giữ, phát huy trong từng nhiệm vụ hôm nay.

Từ lòng đất đến những tấn than.

Từ hệ thống cơ giới hóa mới, những tấn than được khai thác và đưa ra khỏi lò, tiếp tục hành trình trên những tuyến băng tải đến cảng. Hiệu quả của công nghệ không chỉ nằm ở những thiết bị hiện đại, mà được đo bằng những giá trị cụ thể: Giảm 30 đến 40% nhân lực trực tiếp, nâng năng suất lao động lên 20 đến 25 tấn/người/ca, gấp khoảng hai lần so với lò chợ truyền thống. Phía sau mỗi tấn than là công sức, trí tuệ và sự phối hợp của người thợ. Từ những thiết bị được dựng thử trên mặt bằng đến những nhịp máy tạo ra sản phẩm trong lòng đất, một hành trình của công nghệ và con người đã được nối liền.

Một hệ thống cơ giới hóa có thể được tạo nên từ thép, thủy lực, máy móc và công nghệ. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành sức mạnh sản xuất, vẫn cần đến những con người biết học hỏi, biết làm chủ, biết đồng lòng và đặt an toàn lên trên mỗi bước đi. Đó là những đảng viên, những người thợ Phân xưởng Khai thác 6. Họ đi vào lòng đất với những ánh đèn nhỏ trên mũ bảo hộ, nhưng mang theo một nguồn sáng lớn hơn đó là ánh sáng của trí tuệ, trách nhiệm, niềm tin và khát vọng chinh phục lòng đất. Mỗi vòng cắt hôm nay không chỉ tạo ra những tấn than, mà còn ghi dấu một bước tiến trong hành trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và xây dựng môi trường làm việc an toàn hơn cho người thợ mỏ. Nơi nào có "Kỷ luật và Đồng tâm", nơi đó có sức mạnh để vượt qua khó khăn, làm chủ công nghệ và mở ra những hành trình mới. Và rồi, từ hầm mỏ những tấn than lại được đưa lên mặt đất, mang theo nguồn năng lượng góp sức cho đất nước trong kỷ nguyên mới.