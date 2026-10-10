Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 Chuyển đổi số hướng tới giá trị thiết thực

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), thành phố Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê xử lý hồ sơ TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dữ liệu số mang lại tiện ích cho người dân

Đến khám định kỳ và nhận thuốc BHYT tại Bệnh viện Bãi Cháy, bà Sằn Mộc Kíu (xã Hải Lạng) chỉ cần mang theo căn cước công dân. Các thủ tục đăng ký, khám bệnh và nhận thuốc được thực hiện nhanh gọn nhờ ứng dụng các thiết bị, nền tảng số, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, hạn chế đi lại.

Thực tế này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Việc sử dụng căn cước công dân, VNeID thay thẻ BHYT, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, triển khai hồ sơ bệnh án và đơn thuốc điện tử, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ công tác chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ.

Theo bác sĩ CKII Phạm Thị Út Trang, việc xây dựng, hoàn thiện và liên thông các hệ thống dữ liệu y tế góp phần chuẩn hóa thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, đồng thời giúp các cơ sở y tế phục vụ người bệnh ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn.

Người dân làm thủ tục khai báo thông tin, đăng ký khám chữa bệnh qua hệ thống Tiện ích y tế thông minh MediPay được lắp đặt tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh, chỉ với một máy tính kết nối hệ thống, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thanh Nam, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, có thể khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông tin Tiêm chủng quốc gia. Dữ liệu được cập nhật, đồng bộ thống nhất trên toàn quốc, bao gồm cả tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ, giúp bác sĩ thuận lợi trong phân tích, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch và tham mưu triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Theo bác sĩ Bùi Thanh Nam, dữ liệu tiêm chủng số không chỉ hỗ trợ công tác y tế dự phòng mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nhờ thông tin được cập nhật và quản lý trên hệ thống, cha mẹ có thể tra cứu lịch sử tiêm chủng của con ngay cả khi thất lạc sổ tiêm bản giấy, qua đó chủ động theo dõi, bảo đảm trẻ được tiêm chủng đầy đủ.

Từ khám, chữa bệnh đến y tế dự phòng, việc xây dựng, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng chuyên môn và khả năng phục vụ người dân. Bác sĩ CKII Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Quảng Ninh, cho biết: Đến tháng 9/2026, ngành Y tế đã lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1,4 triệu người dân, đạt 98,82% dân số; trong đó, hơn 1,3 triệu hồ sơ đã được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 95,2%. Toàn bộ 169 cơ sở có phần mềm khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thống kê đã liên thông với hệ thống quản lý sức khỏe bà mẹ, trẻ em (eMCH); gần 9,9 triệu đơn thuốc điện tử được kết nối với Hệ thống đơn thuốc quốc gia.

Cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hiện đều sử dụng Căn cước và ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Đáng chú ý, ngành Y tế đã triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến hết tháng 9/2026, có 11/12 cơ sở dữ liệu đạt từ 95% trở lên đối với chỉ tiêu chính, trong đó 6 nội dung hoàn thành 100%. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp hạn chế sai lệch, trùng lặp thông tin mà còn tạo điều kiện kết nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ quản lý sức khỏe theo từng cá nhân và nâng cao chất lượng dữ liệu cho công tác quản lý ngành. Dữ liệu hiện nay đã được đưa vào sử dụng thường xuyên, thuận tiện, để mỗi người dân thực sự được hưởng lợi từ những thông tin sức khỏe đã được số hóa.

Những kết quả này cho thấy dữ liệu y tế đang từng bước chuyển từ khâu số hóa, lưu trữ sang khai thác và ứng dụng thực tiễn, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoàn thiện kiến trúc, phát triển nền tảng số dùng chung

Những chuyển biến trong lĩnh vực y tế cũng phản ánh hướng đi chung của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thành phố xác định chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ từ thể chế, kiến trúc, hạ tầng đến dữ liệu và các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc xây dựng kiến trúc số và các nền tảng dùng chung có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm các hệ thống hoạt động thống nhất, kết nối được với nhau, hạn chế đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu.

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tra cứu hồ sơ khám chữa bệnh được cập nhật trên hệ thống tái khám định kỳ cho bệnh nhân.

Trong năm 2026, Quảng Ninh tập trung hoàn thiện nền tảng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số. Thành phố đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0; đồng thời xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở, dữ liệu chủ và dữ liệu gốc. Đây là cơ sở để thống nhất việc quản lý, cập nhật và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, hướng tới hình thành nền tảng quản trị thống nhất. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) đã kết nối với 12 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, với 156 dịch vụ sẵn sàng kết nối, trong đó 143 dịch vụ đang vận hành. Các hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được duy trì, nâng cấp, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Những nền tảng này từng bước phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo báo cáo 9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến của thành phố đạt 98%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99%; tỷ lệ ban hành văn bản điện tử toàn trình bình quân trong khối chính quyền đạt 89,86%. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của hai cấp chính quyền được công bố thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; toàn bộ 1.602 dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến toàn trình.

Bác sĩ và thực tập sinh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh nghiên cứu, phân tích dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng Quý IV năm 2026.

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc sử dụng định danh điện tử, số hóa hồ sơ, ký số, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả qua điện thoại đang giúp đơn giản hóa quy trình giao dịch. Người dân có thể thực hiện thủ tục tại địa điểm thuận tiện hơn, giảm việc đi lại và cung cấp lại những thông tin đã được số hóa. Những tiện ích này cho thấy hiệu quả của chuyển đổi số không chỉ thể hiện ở khả năng vận hành của hệ thống công nghệ, mà còn ở sự thay đổi trong cách chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song song với phát triển các nền tảng dùng chung, Quảng Ninh đang tiếp tục nỗ lực chuẩn hóa dữ liệu dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, hộ tịch và an sinh xã hội; thúc đẩy kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương. Đây là điều kiện để từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa trên hồ sơ, báo cáo phân tán sang quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, nâng cao khả năng theo dõi tiến độ, kiểm soát công việc và hỗ trợ ra quyết định.

Mặc dù đã hình thành những nền tảng quan trọng, chuyển đổi số tại Quảng Ninh vẫn còn không ít khó khăn. Hạ tầng công nghệ và trang thiết bị tại một số địa phương chưa đồng đều; một số hệ thống thông tin còn phân tán, dữ liệu chưa được kết nối thông suốt. Chất lượng dữ liệu, năng lực khai thác công nghệ và nguồn nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu, đầu tư hạ tầng và phát triển các nền tảng số…

Người dân sử dụng kiosk thông minh để thực hiện quy trình nộp hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai.

Để khắc phục hạn chế, Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch hành động 100 ngày nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tập trung vào hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và nguồn nhân lực. Thành phố đồng thời hoàn thiện kiến trúc số, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu, phát triển kho dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng đã đầu tư, gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Thành phố đã xác định 22 bài toán lớn cần tập trung giải quyết trong các lĩnh vực quản trị đô thị, kinh tế biển, logistics, du lịch, công nghiệp và môi trường, hướng tới phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng, nhân rộng và tạo giá trị thực tiễn.

Trọng tâm là chuyển từ đầu tư công nghệ sang đo lường hiệu quả đầu ra. Trong đó, chuyển đổi số phải giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, tăng khả năng tái sử dụng dữ liệu; nâng cao hiệu quả khai thác hồ sơ sức khỏe, kết nối thông tin khám chữa bệnh và cải thiện chất lượng quản lý, điều hành. Các kết quả cần được lượng hóa, kiểm chứng thường xuyên, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo.

Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng tìm hiểu một số mô hình được xây dựng và hoạt động dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện nền tảng, dữ liệu và phương thức tổ chức thực hiện, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống đã đầu tư, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông. Trọng tâm là gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả cụ thể, lấy hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và giá trị thực tiễn làm thước đo. Đây cũng là yêu cầu để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực đổi mới phương thức điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy thành phố phát triển bền vững.

