Niềm vui, quyết tâm xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh vinh dự đón nhận niềm vui lớn: Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Bước ngoặt lịch sử này mở ra chặng đường phát triển mới cho vùng đất Mỏ anh hùng, nơi hội tụ giá trị thiêng liêng của sông núi, biển đảo và biên cương Tổ quốc.

Niềm vui từ dấu mốc mới

CBCS Đồn BP cửa khẩu Cảng Vạn Gia tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Trong những ngày này, đi dọc dải đất Quảng Ninh, từ miền núi cao biên giới đến những xã đảo xa xôi ngoài khơi xa, đâu đâu cũng rộn ràng không khí hân hoan. Rực rỡ cờ hoa, rộn rã tiếng cười, niềm tự hào và niềm tin phơi phới… Đó là không khí chung tràn ngập từ các xã đảo, vùng biên cho đến các khu đô thị trung tâm của thành phố Quảng Ninh trong những ngày mùa thu lịch sử này. Đây là mốc son khẳng định sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Tại xã đảo Vĩnh Thực – nơi đầu sóng ngọn gió, niềm vui như đến sớm hơn với từng hộ gia đình, từng người dân ngư dân. Đường làng ngõ xóm rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng loa phát thanh truyền đi những thông tin mới nhất về sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh làm xao xuyến lòng người.

Cán bộ xã đảo Vĩnh Thực xem truyền hình trực tiếp Quốc hội nhấn nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh.

Tay thoăn thoắt đan những tấm lưới mới chuẩn bị cho chuyến biển tới, anh Trần Văn Tuấn, người dân thôn Đầu Đông, xã Vĩnh Thực, không giấu nổi sự xúc động: "Là người dân gắn bó cả đời với biển đảo Vĩnh Thực, tôi thấy quê hương mình thay đổi từng ngày. Mấy năm trước, điện, đường, nước sạch còn khó khăn, nay hạ tầng đã đồng bộ, đời sống nâng lên rõ rệt. Vừa rồi, xem truyền hình trực tiếp Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, bà con chúng tôi mừng lắm! Ai nấy đều tự hào vì mình là công dân của thành phố mới, hiện đại và phát triển. Niềm vui này tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm bám biển, vừa làm giàu vừa góp phần giữ gìn biển đảo quê hương".

Cùng chung niềm phấn khởi ấy, ông Hoàng Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Gia, xã Vĩnh Thực, chia sẻ: "Sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố là niềm mong mỏi, là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong suốt nhiều năm qua. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Vạn Gia vô cùng tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Dấu mốc lịch sử này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, nguồn lực mới để xã đảo Vĩnh Thực tiếp tục bứt phá".

Khách du lịch đến xã đảo Vĩnh Thực.

Ông Trần Ngọc Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực, khẳng định niềm vui luôn gắn liền với trách nhiệm và quyết tâm hành động. Xã đảo Vĩnh Thực đang tích cực triển khai thực hiện quy hoạch phân khu chức năng thuộc Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu D1 – Đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.

Ông Trung, cho biết: "Đón nhận dấu mốc lịch sử Quảng Ninh trở thành thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thực xác định đây là thời cơ vàng để phát triển. Chúng tôi tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Vĩnh Thực thành một xã đảo xanh, phát triển du lịch thông minh và bền vững..."

Nhân dân xã Hải Sơn giao lưu văn hoá-thể thao chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Hòa trong không khí phấn khởi chung, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã đảo cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Trung tá Trần Đại Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (BĐBP TP Quảng Ninh), cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến từng hộ dân, từng tàu thuyền đang neo đậu để trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân.

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ tàu cá hay trước hiên nhà không chỉ tô thắm thêm không khí Tết độc lập 2/9 mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về chủ quyền biên giới biển đảo. Trung tá Trần Đại Dương, chia sẻ: "Sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố là niềm vinh dự lớn của quân và dân xã đảo. Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, niềm vui ấy gắn liền với quyết tâm giữ vững tay súng, phối hợp chặt chẽ với nhân dân và chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, giữ gìn sự bình yên để thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp".

Xã Hải Sơn khánh thành công trình đầu tư hạ tầng chào mừng Quốc khánh 2/9 và thành phố Quảng Ninh.

Chia tay xã đảo Vĩnh Thực, chúng tôi ngược lên xã biên giới miền núi Hải Sơn – nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Dù là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng hơi thở của sự phát triển và niềm hân hoan mừng thành phố mới đã lan tỏa đến từng bản làng, từng mái nhà của người Dao, người Sán Chỉ, người Tày nơi đây.

Tại thôn Pò Hèn giàu truyền thống cách mạng, không khí dường như nhộn nhịp hơn lệ thường. Ông Đặng Văn Tình, Trưởng thôn Pò Hèn, vui mừng cho biết: "Bà con dân bản phấn khởi lắm! Bây giờ lên thành phố, bà con ai cũng tin rằng con cháu mình sẽ được học hành tốt hơn, cuộc sống sẽ ngày càng no ấm, hạnh phúc hơn".

Cán bộ, nhân dân xã Hải Sơn dâng hoa Đài tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn.

Nói về niềm vui và định hướng tương lai, ông Đỗ Viết Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Hải Sơn, cho biết: "Dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố, đây là động lực tinh thần to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hải Sơn. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, xã Hải Sơn đặt quyết tâm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng cao biên giới để xây dựng Hải Sơn giàu đẹp, văn minh, bản sắc... Sự kết hợp hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hoá và phát triển kinh tế sẽ giúp Hải Sơn giữ vững an ninh biên giới, nâng cao đời sống nhân dân, cùng thành phố Quảng Ninh vươn lên mạnh mẽ”.

Nếu ở Vĩnh Thực và Hải Sơn, niềm vui mang sắc thái bình yên, tự hào của biển đảo và núi rừng biên cương, thì ở phường Móng Cái 1-Trung tâm thương mại, dịch vụ, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, không khí mừng dấu mốc mới lại vô cùng sôi động, nhộn nhịp.

Nhộn nhịp hoạt động xuất nhập khẩu tại Lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1.

Tại khu vực lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II, dòng xe container chở hàng hóa nối đuôi nhau làm thủ tục xuất nhập cảnh. Cờ hoa rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9 cùng các khẩu hiệu chào mừng thành phố Quảng Ninh được trang hoàng lộng lẫy, tạo nên một diện mạo cửa khẩu hiện đại, văn minh.

Chia sẻ về niềm vinh dự và trách nhiệm của địa phương, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết: "Phường Móng Cái 1 có vị trí chiến lược đặc biệt, vừa là trung tâm dịch vụ, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế kết nối Quảng Ninh với nước bạn và khu vực. Quảng Ninh trở thành thành phố, vị thế và cơ hội phát triển của địa phương càng được khẳng định rõ nét. Niềm tự hào của cán bộ và nhân dân phường Móng Cái 1 gắn liền với ý thức trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch phát triển".

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại mũi Sa Vĩ, phường Móng Cái 1.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Quảng cáo Quang Minh, chia sẻ: "Việc Quảng Ninh nâng tầm vị thế trở thành thành phố là một cột mốc lịch sử, mang lại niềm phấn khởi rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao uy tín, thương hiệu của địa phương mà còn mở ra môi trường đầu tư, kinh doanh rộng lớn, hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với vị thế mới, thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục có những chính sách đột phá, thu hút thêm nhiều nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của quê hương".

Chung sức cho một thành phố giàu đẹp, đáng sống

Từ mỗi khu phố, ngôi trường đến từng doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý thức chung tay vì cộng đồng đang được lan tỏa mạnh mẽ. Đó cũng là nền tảng để Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế của một thành phố – giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Người dân khu 2, phường Hà Tu làm bánh truyền thống.

Trong khí thế phấn khởi trước sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Khu 2, phường Hà Tu đang thể hiện quyết tâm cao, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáng sống. Với người dân nơi đây, niềm vui trước bước phát triển mới của tỉnh không chỉ là niềm tự hào, mà còn trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và từng hộ dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Khu 2, phường Hà Tu được thành lập trên cơ sở sáp nhập khu Hà Phong 3, Hà Phong 4A và Hà Phong 4B. Hiện toàn khu phố có 908 hộ dân, trên 2.700 nhân khẩu. Đặc biệt, khoảng 65% dân số trong khu là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Đây vừa là nét đặc sắc về văn hóa, vừa đặt ra yêu cầu trong công tác vận động quần chúng, giữ gìn bản sắc, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc cụ thể, thiết thực, quyết tâm xây dựng khu phố văn minh đang được khu phố 2 hiện thực hóa từng ngày.

Người dân khu 2 phường Hà Tu ra quân dọn vệ sinh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Bà Lam Thị Thanh Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Khu trưởng Khu 2, cho biết: Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân chính là nền tảng để khu phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trước yêu cầu xây dựng một thành phố giàu đẹp, đáng sống, Chi bộ xác định trước hết phải xây dựng được một khu phố đoàn kết, văn minh, an toàn và phát triển; trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, đi đầu trong mọi phong trào, gần dân, sát dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”.

Từ một khu phố, tinh thần ấy đang lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng dân cư toàn phường. Bởi một thành phố đáng sống không chỉ được tạo dựng bằng những công trình lớn, những tuyến đường hiện đại hay những khu đô thị mới, mà trước hết được làm nên từ chất lượng cuộc sống và ý thức cộng đồng ở từng khu dân cư. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở trong chặng đường phát triển mới.

Trường THPT Chuyên Hạ Long xuất sắc giành 64 giải cao tại Trại hè Hùng Vương lần thứ XX năm 2026

Bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu, cho biết: “Trở thành thành phố đồng nghĩa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân phải được đặt ra ở một tầm cao mới. Theo định hướng của Trung ương, cấp xã là cấp trực tiếp tổ chức thực thi, là nơi đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Vì vậy, bộ máy cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục hoàn thiện phương thức vận hành, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Quan trọng nhất là phải cụ thể hóa các chủ trương, chính sách thành những kết quả thiết thực, có thể đo lường, để người dân trực tiếp thụ hưởng. Địa phương tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời tập trung chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh hiện đại, phát triển và xứng tầm với vị thế mới”.

Nếu khu dân cư là nơi trực tiếp hình thành nếp sống đô thị, thì giáo dục chính là nơi chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai của thành phố. Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Hạ Long luôn giữ vai trò là trung tâm giáo dục mũi nhọn của Quảng Ninh, nơi phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Những thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi là một phần dấu ấn của nhà trường. Trong 5 năm học từ 2021-2022 đến 2025-2026, học sinh nhà trường giành 1.090 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 330 giải cấp quốc gia. Đặc biệt, nhiều học sinh vươn tới các sân chơi Olympic khu vực, quốc tế và đạt huy chương ở các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học. Cùng với đó, phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, với nhiều dự án đạt giải ở cấp tỉnh, quốc gia và các cuộc thi quốc tế.

Công ty cổ phần Thương mại Logistics N.C.T phát triển hệ sinh thái dịch vụ logistics trọn gói.

Với vị thế là trường THPT chuyên của một thành phố trực thuộc Trung ương, Trường THPT Chuyên Hạ Long không chỉ đặt mục tiêu giữ vững thành tích đã có, mà phải hướng tới những chuẩn mực cao hơn, chủ động đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, năng lực sáng tạo, khả năng hội nhập và khát vọng cống hiến.

Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long, cho biết: “Quảng Ninh trở thành Thành phố không chỉ là niềm tự hào lớn lao mà còn mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển toàn diện. Một thành phố giàu đẹp và đáng sống không thể thiếu nền tảng giáo dục hiện đại, nơi ươm mầm cho những tài năng tương lai. Ý thức rõ sứ mệnh đó, Trường THPT Chuyên Hạ Long xác định tâm thế tiên phong trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Quyết tâm của chúng tôi được cụ thể hóa bằng ba giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng khoa học, công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập. Thứ hai, giáo dục nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và quê hương Quảng Ninh. Thứ ba, tăng cường kết nối với các trường đại học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo môi trường trải nghiệm, giúp học sinh hình thành tư duy công dân toàn cầu. Qua đó, mỗi học sinh Chuyên Hạ Long hôm nay sẽ trở thành nguồn nhân lực tri thức, sáng tạo, góp phần xây dựng Quảng Ninh văn minh, hiện đại, đáng sống”.

Từ ngôi trường chuyên của tỉnh đến ngôi trường chuyên của một thành phố, sự thay đổi trước hết nằm ở tầm nhìn. Đào tạo học sinh giỏi không chỉ để có thêm những giải thưởng, mà quan trọng hơn là tạo ra những con người có tri thức, bản lĩnh, khả năng hội nhập và mong muốn đóng góp cho quê hương.

Trong bức tranh chung ấy, cộng đồng doanh nghiệp cũng là một lực lượng quan trọng góp phần tạo nên sức sống và diện mạo mới cho thành phố.

Xã đảo Vĩnh Thực rực rỡ cờ hoa chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Tại phường Móng Cái 1, Công ty Cổ phần Thương mại Logistics N.C.T là một trong những doanh nghiệp thể hiện rõ tinh thần dấn thân, sáng tạo và chủ động hội nhập. Doanh nghiệp được vinh danh Top 10 Thương hiệu Vàng Việt Nam năm 2022, nhận Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2025; đồng thời được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá là đơn vị tiêu biểu, năng động trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Năm 2024, công ty được Sở Công Thương và Hội Doanh nghiệp tỉnh đề cử vào danh sách Doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận sự đóng góp nổi bật trong lĩnh vực logistics.

Điều đáng nói, song hành với phát triển kinh tế, Công ty luôn chú trọng hoạt động xã hội, thường xuyên tài trợ quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào vùng khó khăn, tham gia các chương trình thiện nguyện, “Xuân biên giới”, “Tết vì người nghèo”... Tinh thần “kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội” trở thành nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp.

Từ một doanh nghiệp nhỏ nơi địa đầu Tổ quốc, hành trình phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Logistics N.C.T là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân - khi khát vọng, sáng tạo và tinh thần chủ động hội nhập được khơi dậy, góp phần làm nên diện mạo mới của kinh tế Quảng Ninh hôm nay.

Ông Ninh Văn Trình, Giám đốc công ty, chia sẻ: “Công ty Cổ phần Thương mại Logistics N.C.T rất vui mừng và tự hào trước dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố – một bước phát triển có ý nghĩa lịch sử, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho thành phố trẻ. Xác định đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối thương mại Việt Nam - Trung Quốc và khu vực, góp phần xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại. Với tinh thần “Đồng hành - Đổi mới - Phát triển - Cống hiến”, N.C.T quyết tâm cùng cộng đồng doanh nghiệp chung sức xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại và đáng sống, xứng đáng là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước”.

Công nhân Công ty Quảng cáo Quang Minh lắp đặt các cụm pano chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Một thành phố giàu đẹp, hiện đại và đáng sống vì thế không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay diện mạo đô thị. Giá trị của thành phố còn nằm ở chất lượng sống của người dân, ở sự văn minh trong cộng đồng, ở cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và cống hiến; ở việc mỗi người đều cảm thấy mình là một phần của hành trình phát triển.

Một chặng đường mới đã mở ra. Từ miền núi, biên giới hải đảo đến các khu đô thị trung tâm, niềm vui với dấu mốc lịch sử Quảng Ninh trở thành thành phố đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm vui ấy không dừng lại ở sự tự hào, mà đã và đang biến thành niềm tin, thành quyết tâm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp, cùng chung sức, đồng lòng vì một thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh và đáng sống.