Quan hệ Mỹ-Ukraine đối mặt với những diễn biến mới

Giữa Mỹ và Ukraine đang xuất hiện những bất đồng liên quan đến chính sách của Washington đối với Nga, hoạt động hỗ trợ quân sự và triển vọng giải quyết xung đột. Những diễn biến này thu hút sự quan tâm của giới chức và các nhà lập pháp Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP

Ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng xem xét khả năng tham gia cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thảo luận các vấn đề quốc tế, trong đó có nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân. Khi đề cập khả năng đàm phán về xung đột Ukraine, ông Trump cho rằng có thể cần một đại diện khác thay mặt Kiev tham gia tiến trình thương lượng.

Trước đó, ngày 16/10, Tổng thống Trump quyết định miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với Nga theo một đạo luật mà Quốc hội Mỹ đã thông qua nhằm hỗ trợ Ukraine. Washington cũng công bố thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga với mục tiêu góp phần kiềm chế giá nhiên liệu trong nước. Những quyết định này làm dấy lên các ý kiến trái chiều trong Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan ngại về những hạn chế trong hoạt động hỗ trợ vệ tinh và chia sẻ thông tin tình báo, cho rằng các vấn đề này ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine. Ông cũng đề cập tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot và tiến độ cung cấp một số trang thiết bị quân sự.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Washington vẫn tiếp tục cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ Ukraine đối phó các cuộc tấn công. Tuy nhiên, các bên chưa làm rõ nguyên nhân những gián đoạn liên quan đến hệ thống vệ tinh Starshield.

Trước tình hình trên, một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đề nghị làm rõ những thay đổi trong chính sách hỗ trợ Ukraine. Ngày 19/10, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã trao đổi với Tổng thống Zelensky về các vấn đề an ninh và hợp tác song phương.

Giới quan sát nhận định những diễn biến gần đây phản ánh sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của Washington đối với quan hệ Nga-Ukraine. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, triển vọng đối thoại và giải pháp ngoại giao tiếp tục là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.