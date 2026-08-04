Ngày 8-9/8 diễn ra lễ hội “Trà Đường Hoa” năm 2026

Nhằm tôn vinh nghề trồng chè truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng chè Đường Hoa và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, UBND xã Đường Hoa sẽ tổ chức lễ hội “Trà Đường Hoa” năm 2026 trong 2 ngày 8 và 9/8/2026 tại khu vực cánh đồng chè thôn Đường Hoa Cương.

Tại lễ hội, UBND xã Đường Hoa đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản Việt Nam.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Giải chạy Marathon quanh đồi chè; khai mạc giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ miền Đông; trải nghiệm “Một ngày cùng người dân vùng chè”; tham quan, chụp ảnh tại đồi chè; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và văn hóa trà; triển lãm ảnh “Hương sắc chè Đường Hoa”; chương trình văn nghệ, giao lưu dân vũ cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Sẽ có Giải chạy Marathon quanh đồi chè tại thôn Đường Hoa Cương.

Điểm nhấn của lễ hội là Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 09/8/2026 (Chủ nhật) với chương trình đồng diễn dân vũ, công bố và đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản Việt Nam, nghi thức “Tuổi nối cây chè cổ thụ”, trao cây chè giống cho thế hệ trẻ, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tôn vinh văn hóa trà Đường Hoa.

Thông qua lễ hội, xã Đường Hoa mong muốn giới thiệu đến nhân dân và du khách vẻ đẹp của vùng chè, những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm trà chất lượng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm của địa phương.