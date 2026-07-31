Ngày mai (1/8) diễn ra Hội nghị nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Sáng mai (1/8), tại Hội trường tầng 4, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị với chủ đề "Nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp", với sự tham dự của hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đến thăm và làm việc với Báo và PTTH Quảng Ninh. Ảnh Minh Hà.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai chủ trương của Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường kết nối giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh với đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên ở cơ sở, đặc biệt, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin rộng khắp, kịp thời phản ánh sinh động thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận về những giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp thông tin từ cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm phát hiện đề tài, thu thập, xác minh và xử lý thông tin; kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, quay video; đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên ngày càng chuyên nghiệp, rộng khắp, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ số trong kết nối, tiếp nhận và chia sẻ thông tin.

Thông qua hội nghị, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả với đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên tại cơ sở, tạo kênh trao đổi thông tin hai chiều, góp phần nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn và tính lan tỏa của các sản phẩm báo chí, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới.