Nghiên cứu thí điểm internet vệ tinh Starlink tại Hoành Mô, Cô Tô

Nhằm bổ sung hạ tầng kết nối tại những địa bàn còn khó khăn về viễn thông, TP Quảng Ninh đang nghiên cứu phương án thí điểm dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô. Ngày 3/11, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam để trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ này trên địa bàn.

Đại diện Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam giới thiệu về dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại cuộc họp. Ảnh: Duy Đông-CTV

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam giới thiệu về dịch vụ, tư cách pháp lý, phạm vi được cấp phép, điều kiện kỹ thuật, thiết bị đầu cuối và phương án phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong nước để cung cấp dịch vụ.

Trên cơ sở trao đổi, TP Quảng Ninh đang nghiên cứu phương án thí điểm internet vệ tinh Starlink tại xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô. Đây là những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, việc đầu tư, mở rộng hạ tầng viễn thông mặt đất còn gặp khó khăn. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ vệ tinh nhằm bổ sung phương thức kết nối, nâng cao khả năng tiếp cận internet, bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu được triển khai phù hợp với các điều kiện pháp lý và kỹ thuật, dịch vụ internet vệ tinh sẽ góp phần mở rộng hạ tầng số tại những khu vực còn hạn chế về kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Tại những địa bàn có vị trí địa lý đặc thù, việc bổ sung phương thức kết nối mới có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng thông tin liên lạc, phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

Qua trao đổi, các đại biểu đánh giá giải pháp này có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, như: Thông tin chỉ đạo, điều hành; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; phát triển du lịch và kinh tế biển. Đặc biệt, tại những địa bàn có vị trí địa lý đặc thù như Hoành Mô và Cô Tô, việc bổ sung phương thức kết nối mới có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng thông tin liên lạc, phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, các đơn vị thống nhất đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét chủ trương nghiên cứu, triển khai thí điểm dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại xã Hoành Mô và đặc khu Cô Tô.

Để có cơ sở đánh giá tính khả thi, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn về cơ chế đầu tư, mua sắm thiết bị, thuê dịch vụ và các điều kiện pháp lý liên quan. Phía Starlink Services Việt Nam được đề nghị cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật, phương án triển khai và chi phí dịch vụ để các đơn vị xem xét, đánh giá trước khi đề xuất các bước tiếp theo.