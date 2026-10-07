Phủ sóng 5G tại Quảng Ninh đạt 94% dân số, đứng thứ 12 toàn quốc

Tính đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có 5.970 trạm BTS, trong đó 3.400 trạm 4G và 676 trạm 5G. Các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc và sử dụng dịch vụ số ngày càng tăng.



Nhân viên Viettel Quảng Ninh kiểm tra trạm phát sóng tại phường Mông Dương.

Theo số liệu công bố của Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), 100% dân số thành phố đã được phủ sóng 4G; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 94%, đứng thứ 12 toàn quốc. Tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao băng rộng cố định FTTH đạt 99,74%, đứng thứ 2 toàn quốc.

Cùng với mở rộng hạ tầng, thành phố tập trung xử lý các khu vực còn hạn chế về chất lượng sóng. Đến nay, toàn bộ các xã đảo đã được xóa vùng lõm sóng; trên đất liền đã hoàn thành 32/36 điểm lõm sóng theo kế hoạch năm 2026.

Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ số của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.