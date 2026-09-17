Người dân biên giới Romania lo sợ trước các vụ máy bay không người lái xâm nhập

Các vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận Romania gia tăng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, khiến người dân tại các khu vực biên giới sống trong lo sợ. Trước những mối đe dọa ngày càng rõ rệt, Romania đang tăng cường năng lực phòng không và chi tiêu quốc phòng để bảo vệ lãnh thổ.

Phà hoạt động tại cửa khẩu Isaccea - Orlivka trên sông Danube, giữa Romania và Ukraine, ở Isaccea, Romania, ngày 14/9/2026. Ảnh: AP

Đối với ông Robert Marian, 48 tuổi, sống tại Isaccea, một thị trấn biên giới nhỏ ở phía Đông hạt Tulcea, Romania, nằm dọc sông Danube và có cửa khẩu sang Ukraine, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chỉ cách nhà ông vài trăm mét bên kia sông đã trở thành nguồn cơn của nỗi sợ hãi thường trực.

“Có những cảnh báo cho chúng tôi biết rằng có thứ gì đó đang đến”, ông Robert nhớ lại lần tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi những tiếng nổ, trong đó có một tiếng nổ rất lớn khiến ông hoảng sợ và chạy ra khỏi nhà.

Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn, các vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận Romania đã gia tăng đáng kể. Những tiếng nổ ngay bên kia sông Danube là lời nhắc nhở về việc xung đột đang ở gần lãnh thổ NATO đến mức nào.

Bà Alina Mihail, một cư dân khác của Isaccea, cho biết bà cảm thấy nôn nao mỗi khi nghe tiếng cảnh báo máy bay không người lái và những tiếng nổ vọng sang từ bên kia biên giới.

“Tôi đã có rất nhiều đêm không thể ngủ được nữa. Tôi và chồng sống trong nỗi kinh hoàng”, bà nói.

Romania ghi nhận số vụ xâm nhập không phận tăng gấp 3 lần

Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Romania cho thấy, số vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận nước này trong năm nay đã lên tới 27 vụ, gấp 3 lần so với cả năm 2025. Trong khi đó, số máy bay không người lái và mảnh vỡ được tìm thấy trên lãnh thổ Romania cũng tăng hơn gấp đôi, lên 37 vụ so với 16 vụ.

Trong năm nay, đã có 73 cuộc tấn công gần biên giới trên lãnh thổ Ukraine, và khoảng 56 máy bay quân sự đã được điều động để “theo dõi và kiểm soát tình hình”. Năm ngoái, có 28 cuộc tấn công gần biên giới và 21 máy bay được điều động. Trong năm đầu tiên của cuộc chiến, chỉ có một cuộc tấn công gần biên giới.

Tháng 5, một máy bay không người lái đã khiến một người mẹ và con nhỏ bị thương sau khi đâm vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Galati, miền Đông Romania, dọc sông Danube. Tuần trước, một máy bay không người lái đi vào Romania từ nước láng giềng Moldova đã được theo dõi qua nhiều hạt trước khi quay trở lại Moldova và rơi xuống một cánh đồng hoa hướng dương.

Romania tăng cường chi tiêu quốc phòng

Trước hàng loạt mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, Romania và Ba Lan đã mua hệ thống MEROPS, sử dụng các máy bay không người lái đánh chặn tầm ngắn để hạ những máy bay không người lái đi lạc đang bay tới. Bộ Quốc phòng Romania cũng thông báo hồi tháng trước rằng nước này đã nhận khoản tiền đầu tiên trị giá 2,5 tỷ euro từ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu của EU, trong tổng số 16,6 tỷ euro được phân bổ.

Tháng 6, Bộ Quốc phòng Romania cũng thông báo đã ký hợp đồng trị giá 2 tỷ USD với một công ty Israel để mua các hệ thống phòng không tầm ngắn và rất ngắn, “được thiết kế nhằm bảo vệ trước các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa hành trình”.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara rằng chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ đạt tới 3,7% GDP trong năm nay. Ông cho biết thêm Romania đã tham gia dự án Drone Edge của NATO, nhằm đầu tư hơn 40 tỷ USD vào “năng lực chống máy bay không người lái” trong 5 năm tới.