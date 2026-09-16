Mỹ đã chi hơn 38 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) độc lập công bố báo cáo cho biết cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã ngốn của Bộ Quốc phòng nước này hơn 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8. Chi phí dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào mức độ leo thang của xung đột.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) là một cơ quan liên bang phi đảng phái thuộc nhánh lập pháp của chính phủ Hoa Kỳ, chuyên cung cấp cho Quốc hội các phân tích độc lập, khách quan về ngân sách và kinh tế. CBO cho biết cuộc chiến dự kiến sẽ tiếp tục tạo sức ép lên lạm phát cho tới quý I/2027, đẩy tỷ lệ lạm phát cao hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc sụt giảm nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đi qua eo biển Hormuz, cùng với tình trạng gián đoạn vận tải biển nghiêm trọng tại Biển Đỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Báo cáo này đã lập theo yêu cầu của Hạ nghị sĩ Brendan Boyle, thành viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Nhìn chung, số liệu của CBO tương đồng với ước tính trước đó từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người từng điều chỉnh con số thiệt hại ở mức 37,5 tỷ USD trong phiên điều trần trước Thượng viện.

Theo CBO, các khoản chi phí trên phần lớn đến từ việc bù đắp đạn dược và trang thiết bị tổn thất trên chiến trường; chưa bao gồm các khoản chi liên quan đến quân nhân Mỹ tử trận hoặc thương vong, cũng như chi phí y tế và chế độ trợ cấp thương tật lâu dài cho cựu chiến binh.

Trước đó, ngày 14/9, báo cáo từ Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo cuộc chiến đã dẫn đến tình trạng “thiếu hụt kho dự trữ chiến lược” ở mức báo động.