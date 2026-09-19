Liên hợp quốc bổ nhiệm người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/9 thông báo bổ nhiệm ông Luke Lindberg, một quan chức nông nghiệp Mỹ, làm Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) - cơ quan lương thực của LHQ được mô tả là “lực lượng ứng phó tuyến đầu của thế giới với nạn đói” trong các cuộc xung đột, khủng hoảng và tình huống khẩn cấp trên toàn cầu.

LHQ bổ nhiệm quan chức nông nghiệp Mỹ Luke Lindberg làm Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), trong bối cảnh cơ quan này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn tài trợ để ứng phó nạn đói trên toàn cầu. Ảnh: AP

Ông Lindberg, 37 tuổi, hiện là Thứ trưởng phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Ông sẽ thay bà Cindy McCain giữ chức Giám đốc điều hành WFP, có trụ sở tại Rome, Italy.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) Qu Dongyu đã cùng công bố quyết định trên sau khi Hội đồng WFP xác nhận chấp thuận việc bổ nhiệm.

Ông Lindberg sẽ lãnh đạo WFP trong bối cảnh cơ quan này đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn tài chính để hỗ trợ lương thực cho hàng chục triệu người có nhu cầu. WFP cho biết có tới 266 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng đói cấp tính, nhưng do nguồn tài trợ bị cắt giảm, cơ quan này chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ 110 triệu người trong năm nay.

Trong nhiều năm, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho cơ quan lương thực của LHQ, và vị trí lãnh đạo WFP đã thuộc về một người Mỹ kể từ đầu những năm 1990.

Ông Lindberg mới đảm nhiệm vị trí tại Bộ Nông nghiệp Mỹ hơn một năm và được Tổng thống Donald Trump đề cử làm người đứng đầu WFP.

Ông Lindberg là con rể của Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune. Sinh ra tại bang South Dakota, ông sáng lập và giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thương mại South Dakota, giám sát việc mở rộng hoạt động xuất khẩu của bang. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông cũng từng giữ chức Chánh Văn phòng và Giám đốc chiến lược tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ.

Tổng Thư ký Guterres và Tổng Giám đốc Qu bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với bà McCain, góa phụ của cố Thượng nghị sĩ bang Arizona và ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain, “vì vai trò lãnh đạo và sự tận tụy phục vụ WFP”. Bà McCain từ chức hồi tháng 2 sau khi bị đột quỵ nhẹ vào tháng 10/2025.

Ông Guterres và ông Qu cũng bày tỏ sự cảm kích đối với ông Carl Skau, Phó Giám đốc điều hành WFP, người đang giữ quyền Giám đốc điều hành kể từ khi bà McCain rời vị trí. Ông Skau sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này cho đến khi ông Lindberg chính thức tiếp quản.