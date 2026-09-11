Hoành Mô: Khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng đường quê”

Chiều 11/9, Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô phối hợp với Cụm đoàn TKV khu vực Quảng Ninh tổ chức chương trình tình nguyện, khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 15 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, qua đó góp phần động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lễ khánh thành trao tặng công trình Đường cờ Tổ quốc và Thắp sáng đường quê tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô và Cụm đoàn TKV khu vực Quảng Ninh đã khánh thành, trao tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng đường quê” với 15 bóng điện, tổng chiều dài tuyến đường gần 2km tại thôn Đồng Văn. Công trình góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng quê hương.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 15 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ Hoành Mô tiếp tục phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.