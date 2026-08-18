Phấn đấu tỷ lệ tàu cá khai báo eCDT đạt trên 90%

7 tháng năm 2026, việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả tích cực. Riêng trong tháng 7 đã thực hiện kiểm soát 2.408 tàu cá/7.030 lượt tàu cá cập cảng qua hệ thống eCDT. Tần suất tàu cá thực hiện trong tháng 7 đạt gần 58%, tăng gần 6% so với tháng 6 năm 2026.

Cảng cá Tiến Tới, xã Đường Hoa có 1/11 điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các bến, cảng và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức năng được giao, 7 tháng năm 2026, Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại Cảng cá Tiến Tới đã kiểm tra, kiểm soát 785 lượt tàu xuất bến và 643 lượt tàu cập bến; kiểm soát 2.870 tấn thủy sản qua cảng. Hệ thống eCDT đến thời điểm báo cáo đã cập nhật 1.029 tấn sản lượng thủy sản khai thác.

Đối với công tác quản lý đội tàu cá thường xuyên được rà soát, cập nhật biến động tàu cá; quản lý tình trạng pháp lý của từng phương tiện, giấy phép khai thác, đăng ký tàu cá và việc thực hiện các quy định về chống khai thác IUU. Đến nay, 223/224 tàu cá của xã Đường Hoa đã thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, đạt 99,55%; 1 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do chủ tàu đang chấp hành án phạt tù.

Ngư dân đến Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại Cảng cá Tiến Tới (xã Đường Hoa) khai báo lịch trình.

Bên cạnh việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống eCDT, Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại Cảng cá Tiến Tới đã thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp thông qua hồ sơ tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, nhật ký khai thác, sổ theo dõi tàu cá xuất, nhập bến, đối chiếu sản lượng bốc dỡ và các hồ sơ liên quan. Qua đó, sản lượng thủy sản khai thác được kiểm tra, giám sát thực tế đạt trên 90% sản lượng bốc dỡ qua cảng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đường Hoa, cho biết: Để nâng cao hiệu quả quản lý đối với đội tàu cá, đơn vị tham mưu UBND xã Đường Hoa chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu thực hiện bốc dỡ thủy sản qua cảng cá chỉ định, kê khai đầy đủ sản lượng trên hệ thống eCDT; phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức, Trung tâm Cung ứng dịch vụ và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đối chiếu sản lượng khai thác, từng bước nâng cao tỷ lệ cập nhật dữ liệu và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Việc triển khai bắt buộc hệ thống eCDT được EC ghi nhận, đánh giá cao để truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác một cách minh bạch, hợp pháp. Từ đầu năm 2026 đến nay, cùng với điểm kiểm soát tại Cảng cá Tiến Tới, 10 điểm kiểm soát tạm thời tại các khu vực tập trung tàu cá hoạt động, bốc dỡ thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng được các Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá các địa phương ven biển tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thu thập dữ liệu sản lượng khai thác; đồng thời giao các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống eCDT.

Trong tháng 7/2026, tỷ lệ tàu của tỉnh đã thực hiện cập nhật thông tin qua hệ thống eCDT đạt 99%, song tần suất kiểm soát tàu cá xuất, nhập cảng/bến tại một số địa phương còn hạn chế so với số lượng tàu cá đang quản lý hoặc neo đậu hoặc chưa phản ánh đúng thực tế khai thác của tàu cá. Tỷ lệ sản lượng thủy sản được kiểm soát, giám sát qua hệ thống còn thấp so với tổng sản lượng khai thác của tỉnh.

Để kiểm soát chặt vấn đề này, tỉnh đã đưa vào tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu địa phương ven biển, tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với các địa phương có tỷ lệ thấp, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.

Tàu, thuyền đậu tại Cảng cá Tiến Tới (xã Đường Hoa).

Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo, Thủy sản và Kiểm ngư (Sở NN&MT) cho biết: Đối với những tồn tại trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ những điểm yếu trong khắc phục IUU, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan. Cơ bản các nội dung đã được tập trung khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, còn một số nội dung liên quan tới kiểm soát tàu cá và sản lượng tại cảng vẫn còn thấp, mới đạt 40%. Việc vi phạm vùng tuyến và mất kết nối vẫn diễn ra, đơn vị đang phối hợp với các ngành tập trung xử lý các tồn tại này. Trong đó, Nghị định 246/2026/NĐ-CP (ngày 29/6/2026) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực từ ngày 18/8/2026 với rất nhiều điểm mới và mức xử phạt cao. Để ngư dân kịp thời nắm được những điểm mới của Nghị định này, lực lượng kiểm ngư tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định và xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế vi phạm ngay từ cơ sở.