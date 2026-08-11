Tập huấn về cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Chiều 11/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho trên 120 chủ thể OCOP, chủ các cơ sở xuất khẩu và cơ sở sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các giảng viên đến từ Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển đã tập trung hướng dẫn cho các học viên thực hành cập nhật dữ liệu thông tin cơ sở, sản phẩm, lô sản xuất, nhật ký sản xuất… bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, đồng bộ"; tạo lập và quản lý mã QR-Code; sử dụng đầy đủ các chức năng của Hệ thống để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc theo quy định. Các học viên cũng được trao đổi, thảo luận; được hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hành ngay tại lớp học.

120 chủ thể OCOP, chủ các cơ sở xuất khẩu và cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản tham gia hội nghị.

Theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Đây là công cụ để kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời là giải pháp giúp các cơ sở sản xuất nâng cao uy tín, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu.

Tỉnh Quảng Ninh đã sớm sử dụng mã QR-code để truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông sản, tuy nhiên kết quả đạt được thời gian qua chưa cao, việc cập nhật dữ liệu tại một số cơ sở vẫn chưa thường xuyên, một số đơn vị chưa khai thác hiệu quả các chức năng của Hệ thống.

Hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đã kết nối triển khai tại 54/54 xã, phường, đặc khu; quản lý trên 1.387 tài khoản (bao gồm 290 tài khoản quản lý và 1.097 tài khoản cơ sở); đã tạo lập và quản lý 2.689 mã QR-code cho các sản phẩm nông sản, thủy sản tham gia Hệ thống (trong đó 1.416 sản phẩm nông sản, thủy sản chế biến bao gói sẵn). Đặc biệt, Hệ thống đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính thức vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2026.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản sẽ góp phần giúp các cơ sở thành thục thao tác, khai thác hiệu quả các chức năng của Hệ thống, qua đó vận hành hiệu quả vào thực tiễn và đáp ứng quy định hiện hành.