Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự sinh hoạt điểm Chi bộ khu Lạc Thanh

Chiều 2/8, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 8 của chi bộ khu Lạc Thanh, Đảng bộ phường Uông Bí.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Chí Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế; đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8. Nhiều ý kiến tập trung vào công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, triển khai các dự án trên địa bàn, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Uông Bí phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt cho thấy, tháng 7, chi bộ đã giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận; vận động 10 hộ dân hiến đất phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hòa Bình; phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Chí Thành đề nghị chi bộ khu Lạc Thanh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình ở cơ sở, thực hiện tốt chế độ báo cáo; phản ánh đầy đủ, kịp thời những vấn đề phát sinh từ khu dân cư. Trong đó, chi bộ cần quan tâm nắm chắc hoàn cảnh của từng hộ dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách đều được triển khai đúng đối tượng, hiệu quả.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí cũng thông tin về một số chủ trương, định hướng của tỉnh trong thời gian tới đối với lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đề nghị chi bộ chủ động tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; đồng thời, quan tâm phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và lực lượng nòng cốt ở khu dân cư trong xây dựng các mô hình tự quản, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, trên địa bàn sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm về công nghiệp, văn hóa và hạ tầng giao thông. Đây vừa là cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Vì vậy, chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tuyên truyền; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Sau buổi sinh hoạt điểm, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Uông Bí quán triệt, rút kinh nghiệm đối với các chi bộ Khu dân cư về công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đồng chí yêu cầu các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy phường về chế độ sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị kỹ nội dung, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát với tình hình thực tiễn để thảo luận, ban hành nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, các chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý đảng viên, điều hành và tổ chức sinh hoạt; khai thác hiệu quả các nền tảng số trong trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, khách quan và đúng tiến độ; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.