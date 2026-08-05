Sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố, nhiều chi bộ trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi về quy mô, số lượng đảng viên và phạm vi lãnh đạo. Điều này vừa đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, vừa tạo động lực để các chi bộ đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chi bộ khu phố Trại Lốc, phường An Sinh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Khu phố Trại Lốc, phường An Sinh là một trong những địa bàn có sự thay đổi rõ nét sau sắp xếp. Chi bộ hiện có 55 đảng viên, trở thành một trong những chi bộ đông đảng viên của Đảng bộ phường. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, chi bộ nhanh chóng ổn định nền nếp sinh hoạt, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các đoàn thể và kết quả sản xuất trên địa bàn. Điểm mới là các buổi sinh hoạt không chỉ dừng ở việc thông tin, đánh giá mà dành nhiều thời gian thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ gắn với đời sống nhân dân; đồng thời thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên.

Khu phố Tràng An 2, phường Bình Khê, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 khu Hạ 1, Hạ 2 và Yên Sinh, chi bộ hiện có 136 đảng viên, lãnh đạo địa bàn với 842 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu. Quy mô tổ chức lớn hơn đòi hỏi cấp ủy phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, phát huy dân chủ, tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề sát thực tiễn. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, củng cố khối đoàn kết trong chi bộ và lan tỏa sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo Bí thư Chi bộ khu Tràng An 2 Bùi Thị Nhường, ngay sau khi thành lập, cấp ủy xác định việc tạo sự đồng thuận, gắn kết trong nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những nội dung được đưa ra bàn bạc, tuyên truyền, vận động đều hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực tại khu dân cư. Tiêu biểu là việc vận động nhân dân hiến đất để cải tạo, mở rộng tuyến đường trong khu dân cư. Với phương châm công khai, dân chủ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cùng với công tác tuyên truyền, vận động kiên trì, đến nay 100% hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất thực hiện công trình.

Thực tiễn tại Chi bộ khu phố Trại Lốc, Chi bộ khu Tràng An 2 và nhiều chi bộ khác cho thấy, sau khi sắp xếp thôn, bản, khu phố, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy là nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, ổn định nền nếp sinh hoạt và từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Từ 1.452 thôn, bản, khu phố trước đây, Quảng Ninh đã tổ chức lại còn 624 đơn vị. Ngay sau sắp xếp, các thôn, khu phố mới đã khẩn trương ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm không gián đoạn việc phục vụ nhân dân và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên nền tảng tổ chức mới, nhiều chi bộ đã chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn của địa bàn. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự... được đưa ra thảo luận dân chủ, thống nhất giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể. Qua đó, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở.

Cùng với đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt chi bộ cũng từng bước được nâng cao theo hướng khoa học, hiệu quả. Các chi bộ chú trọng chuẩn bị kỹ chương trình, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để thảo luận, phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp gắn với thực tiễn. Đây được xem là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, quy mô địa bàn rộng hơn, số lượng đảng viên đông hơn cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng hiện đại. Bên cạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên, nhiều chi bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng. Phần mềm Sổ tay đảng viên được khai thác hiệu quả để cập nhật tài liệu sinh hoạt, thông báo lịch công tác, giao nhiệm vụ và trao đổi thông tin, giúp đảng viên, nhất là những người phụ trách địa bàn xa trung tâm, tiếp cận thông tin kịp thời, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn rộng sau sắp xếp.