Phường Móng Cái 2 tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026

Sáng 19/8, phường Móng Cái 2 tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2026. Dự và chỉ đạo khai mạc diễn tập có đồng chí: Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh diễn tập.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”, được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Đây là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Hoàng Văn Thuyết yêu cầu các lực lượng bám sát nội dung, vận hành đúng cơ chế, xử trí linh hoạt các tình huống theo đúng nguyên tắc, sát yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, cần làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, chức năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh lưu ý, Móng Cái 2 là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới Đông Bắc của tỉnh. Vì vậy, thông qua diễn tập cần chú trọng nâng cao khả năng xử trí các tình huống ngay từ cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân”.

Sau diễn tập, phường Móng Cái 2 tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 20/8.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)