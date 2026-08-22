Vân Đồn chủ động phòng, chống bão số 4

Trước diễn biến của cơn bão số 4, đặc khu Vân Đồn đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn cao nhất về người và tài sản.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại cảng Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn.

Đến thời điểm 9h ngày 22/8, toàn bộ 1.354 tàu cá đã về nơi tránh trú an toàn. Tại 13 điểm neo đậu, tránh trú bão trên địa bàn, các phương tiện vận tải khách và tàu cá khai thác thủy sản trong và ngoài địa phương đã được bố trí vào nơi an toàn.

Đối với các nhà bè nuôi trồng thủy sản, công tác di dời người vào nơi an toàn đã được triển khai, 830 người trên các nhà bè nuôi trồng thủy sản đã vào nơi an toàn.

Đặc khu cũng chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt trượt, ngập lụt, xác định 4 điểm có nguy cơ sạt trượt. Đáng chú ý, qua rà soát, toàn đặc khu có 345 nhà có nguy cơ tốc mái, không đảm bảo an toàn. Các tổ công tác đã xây dựng phương án dự phòng, vận động các hộ dân di chuyển sang nhà kiên cố của người thân, hàng xóm hoặc nhà văn hóa thôn khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn về người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi được đặc khu quan tâm. 30 công trình hồ chứa, đập trên địa bàn được kiểm tra, bảo đảm an toàn trong vận hành, tích trữ nước và tiêu thoát nước khu vực hạ du. Toàn đặc khu có 17,89km đê biển, trong đó nhiều tuyến đã được đầu tư, nâng cấp, góp phần bảo đảm khả năng chống chịu trước mưa bão.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND đặc khu, chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống cơn bão số 4.

Đối với hoạt động du lịch, đến 9h ngày 22/8, lượng khách du lịch trên đảo còn 99 người, trong đó Quan Lạn 40 khách, Minh Châu 59 khách. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động thông tin để du khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian bão.

Ngay trong buổi sáng ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại đặc khu Vân Đồn. Với tinh thần không chủ quan, không bị động, bất ngờ, đồng chí yêu cầu đặc khu tiếp tục chỉ đạo, duy trì lực lượng trực, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn; rà soát lại toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập lụt do tắc nghẽn dòng chảy, triều cường, vùng trũng thấp để chủ động phương án xử lý; bố trí lực lượng trực, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.