Phải bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân

Chiều 22/8, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 trên địa bàn xã Thống Nhất và phường Tuần Châu.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, kiểm tra tại khu Yên Cư, phường Tuần Châu, hiện có điểm nước dâng cao do mưa lớn.

Kiểm tra tại ngầm tràn Vũ Oai, xã Thống Nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, lập chốt tại các ngầm tràn trên địa bàn; tuyệt đối không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực khi mưa lớn, nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nắm tình hình nhân dân tại khu vực có nước dâng cao tại khu Yên Cư, phường Tuần Châu.

Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh đã xác định trong năm 2026 phải xóa toàn bộ các ngầm tràn trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án thay thế ngầm tràn, bảo đảm an toàn cho người dân. Trên cơ sở phân cấp quản lý, các địa phương phải triển khai ngay việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường đảm bảo không còn các ngầm tràn. Đối với các ngầm tràn thuộc phạm vi tỉnh quản lý, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát toàn bộ hiện trạng, báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý trong năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt phải khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước.

Kiểm tra tại khu Yên Cư (phường Tuần Châu), hiện có điểm nước dâng cao do mưa lớn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương rà soát kỹ lưỡng các hộ dân bị ảnh hưởng, kiên quyết không để người dân ở lại trong đêm, kịp thời hỗ trợ di dời tài sản, kiểm kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Trước mắt, đồng chí yêu cầu địa phương phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan huy động ngay nhân lực, máy móc để khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án mở rộng hệ thống cống thoát nước, bảo đảm năng lực tiêu thoát cho khu vực.

Đồng chí yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu, rà soát tổng thể quy hoạch, trong đó phải tính toán đầy đủ hệ thống thoát nước theo lưu vực, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước cho toàn khu vực, không để tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại khu vực ngầm tràn Vũ Oai, xã Thống Nhất.

Nhấn mạnh bão số 4 có diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa rất lớn trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động phương án ứng phó. Đồng thời, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị; tổ chức trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.